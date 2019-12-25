Лингард считает, что "Юнайтед" не хватает настроя против команд попроще

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард предположил, что его команд не хватает настроя на матчи против середняков и аутсайдеров.

В этом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" не проиграли ни одного матча против представителей топ-6, совсем недавно отпраздновав яркие победы против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".



А вот с командами попроще у "Юнайтед" возникают серьезные проблемы, и Лингарду кажется, что "дьяволам" просто не хватает мотивации на таких соперников.



"Это странно. Возможно, дело в настрое. Возможно, мы выходим на матч, думая, что уже выиграли его".



"Если мы будем играть с тем же постоянством и с тем же настроем, что и против "Сити" и "Тоттенхэма", я не вижу причин, почему мы не сможем побеждать в каждом матче".



"Похоже, наш настрой меняется от матча к матчу. Чтобы стабильно добиваться результатов на протяжении всего сезона, играя против команд из середины таблицы, тебе нужен одинаковый настрой — как против "Сити" и "Тоттенхэма".



"Когда мы начинаем матч энергично и активно, мы постоянно создаем проблемы своему сопернику", — сообщил Лингард Daily Mail.