Лингард считает, что "Юнайтед" не хватает настроя против команд попроще
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард предположил, что его команд не хватает настроя на матчи против середняков и аутсайдеров.
В этом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" не проиграли ни одного матча против представителей топ-6, совсем недавно отпраздновав яркие победы против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".
А вот с командами попроще у "Юнайтед" возникают серьезные проблемы, и Лингарду кажется, что "дьяволам" просто не хватает мотивации на таких соперников.
"Это странно. Возможно, дело в настрое. Возможно, мы выходим на матч, думая, что уже выиграли его".
"Если мы будем играть с тем же постоянством и с тем же настроем, что и против "Сити" и "Тоттенхэма", я не вижу причин, почему мы не сможем побеждать в каждом матче".
"Похоже, наш настрой меняется от матча к матчу. Чтобы стабильно добиваться результатов на протяжении всего сезона, играя против команд из середины таблицы, тебе нужен одинаковый настрой — как против "Сити" и "Тоттенхэма".
"Когда мы начинаем матч энергично и активно, мы постоянно создаем проблемы своему сопернику", — сообщил Лингард Daily Mail.
25.12.2019 20:00
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Последние комментарии:
и это говорит человек, который не реализовал 1 на 1 против самой донной команды лиги. лишь пиздеть умеют, трофеи, настрой, кококо. идиоты
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Да ты щито блэт
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Этот чувак смотрит хоть в таблицу? Они сами в середине таблицы.
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Завтра как раз матч против такой команды, настрой на реванш!
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