Лингард считает, что "Юнайтед" не хватает настроя против команд попроще

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард предположил, что его команд не хватает настроя на матчи против середняков и аутсайдеров.

В этом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" не проиграли ни одного матча против представителей топ-6, совсем недавно отпраздновав яркие победы против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".

А вот с командами попроще у "Юнайтед" возникают серьезные проблемы, и Лингарду кажется, что "дьяволам" просто не хватает мотивации на таких соперников.

"Это странно. Возможно, дело в настрое. Возможно, мы выходим на матч, думая, что уже выиграли его".

"Если мы будем играть с тем же постоянством и с тем же настроем, что и против "Сити" и "Тоттенхэма", я не вижу причин, почему мы не сможем побеждать в каждом матче".

"Похоже, наш настрой меняется от матча к матчу. Чтобы стабильно добиваться результатов на протяжении всего сезона, играя против команд из середины таблицы, тебе нужен одинаковый настрой — как против "Сити" и "Тоттенхэма".

"Когда мы начинаем матч энергично и активно, мы постоянно создаем проблемы своему сопернику", — сообщил Лингард Daily Mail.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 25.12.2019 21:07 # van-der-slav
    и это говорит человек, который не реализовал 1 на 1 против самой донной команды лиги. лишь пиздеть умеют, трофеи, настрой, кококо. идиоты

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  2. smokekush 25.12.2019 20:58 # smokekush
    Да ты щито блэт

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  3. scouser2005 25.12.2019 20:43 # scouser2005
    Этот чувак смотрит хоть в таблицу? Они сами в середине таблицы.

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  4. mancunia-planet 25.12.2019 20:05 # mancunia-planet
    Завтра как раз матч против такой команды, настрой на реванш!

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