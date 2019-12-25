"Эвертон" и "Юнайтед" готовы поспорить за Кулибали в январе

Калиду Кулибали "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" готовы поспорить за центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали в январе.

С недавних пор "ирисок" возглавляет Карло Анчелотти, и персона 60-летнего итальянца как суперзвезды тренерского цеха может стать важным фактором в привлечении на "Гудисон Парк" игроков топ-уровня.

По информации Daily Star, после ухода Анчелотти из "Наполи" Кулибали уже уведомил своего президента Аурелио Де Лаурентича о желании покинуть клуб в следующем месяце, однако на Калиду претендует не только "Эвертон".

"По моей информации, Кулибали уведомил Де Лаурентиса о желании покинуть "Наполи" в январе. Он давно об этом помышлял, но после ухода Анчелотти, с которым он был очень близок, окончательно решился на смену клуба".

"Теперь Калиду собирается покинуть Серию А. "Эвертон" уже изучает этот вариант, потому что Карло Анчелотти видит некоторую слабость в оборонительной линии "Эвертона".

"Вероятно, не менее интересно, что контакт с "Наполи" насчет Кулибали установил "Манчестер Юнайтед", запросив цену игрока", — цитирует свой источник издание.

Также сообщается, что 28-летний сенегалец может быть доступен в январе за 55 миллионов фунтов.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи, слухи, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 19:00

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  1. chelsea88 25.12.2019 19:10 # chelsea88
    Пффф е6анашки. Кулибали уже с Челси договорился. В обратном направлении Зума едет.

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