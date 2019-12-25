Лингард: "Цель "Юнайтед" — завершить сезон с трофеем"
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что его команда ставит перед собой цель завершить этот сезон с каким-нибудь трофеев.
Несмотря на то, что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" занимают только восьмое место, они уже вышли в плей-офф Лиги Европы и достигли полуфинала Кубка Лиги.
Кроме того, после Нового года "Юнайтед" возьмет старт в Кубке Лиги, и Лингард совершенно не хочет завершить эту кампанию с пустыми руками.
"Мы выступаем в нескольких соревнованиях, а "Манчестер Юнайтед" всегда играет с намерением завоевать трофей. Мы не выделяем какой-то один трофей, который хотим выиграть. Но мы участвуем в четырех соревнованиях и хотим трофей — это главная цель".
"Вокруг нашего клуба всегда много шума. Когда мы проигрываем или играем вничью, раздевалка всегда расстроена. Однако у нас в команде есть игроки, которые помогут вернуть улыбки на лица".
"Мне всегда нравится приносить пользу — с помощью голов и результативных передач или черновой работы, помогая команде. Я всецело наслаждаюсь этим", — цитирует Лингарда Daily Mail.
25.12.2019 18:00
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Последние комментарии:
ПП продадут и это будет их счастьем..
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новостной мусор.
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Это поэтому они в КАЛе основой играют и сливают из за усталости Уотфорду в АПЛ
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утешительный приз какой-нибудь
например за вклад в развитие лгбт
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аудикап уже прошёл, он в курсе вообще))
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