Лингард: "Цель "Юнайтед" — завершить сезон с трофеем"

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что его команда ставит перед собой цель завершить этот сезон с каким-нибудь трофеев.

Несмотря на то, что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" занимают только восьмое место, они уже вышли в плей-офф Лиги Европы и достигли полуфинала Кубка Лиги.

Кроме того, после Нового года "Юнайтед" возьмет старт в Кубке Лиги, и Лингард совершенно не хочет завершить эту кампанию с пустыми руками.

"Мы выступаем в нескольких соревнованиях, а "Манчестер Юнайтед" всегда играет с намерением завоевать трофей. Мы не выделяем какой-то один трофей, который хотим выиграть. Но мы участвуем в четырех соревнованиях и хотим трофей — это главная цель".

"Вокруг нашего клуба всегда много шума. Когда мы проигрываем или играем вничью, раздевалка всегда расстроена. Однако у нас в команде есть игроки, которые помогут вернуть улыбки на лица".

"Мне всегда нравится приносить пользу — с помощью голов и результативных передач или черновой работы, помогая команде. Я всецело наслаждаюсь этим", — цитирует Лингарда Daily Mail.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 18:00

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  1. h22o 25.12.2019 18:34 # h22o
    ПП продадут и это будет их счастьем..

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  2. only--liverpool 25.12.2019 18:33 # only--liverpool
    новостной мусор.

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  3. gio 25.12.2019 18:31 # gio
    Это поэтому они в КАЛе основой играют и сливают из за усталости Уотфорду в АПЛ

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  4. superperez101 25.12.2019 18:28 # superperez101
    утешительный приз какой-нибудь
    например за вклад в развитие лгбт

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  5. scauzer11 25.12.2019 18:07 # scauzer11
    аудикап уже прошёл, он в курсе вообще))

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