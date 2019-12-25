Компани призывает "Сити" сделать все, чтобы сохранить Гвардиолу

Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что "горожане" должны сделать все возможное, чтобы удержать главного тренера Хосепа Гвардиолу в клубе.

Согласно информации BBC, в контракте Гвардиолы есть пункт, который позволяет ему беспрепятственно покинуть "Этихад" в конце этого сезона, хотя контракт Хосепа рассчитан до 2021 года.



Также ходят слухи, что Гвардиола согласится на новый контракт, только если получит поддержку на трансферном рынке. По мнению Компани, "Сити" должен дать каталонцу, что тот пожелает.



"Если бы этот вопрос в "Сити" решал я, тогда бы я сделал все возможное, чтобы удержать Пепа на максимально долгий срок. Он воистину лучший".



"Когда говорят, что кто-нибудь приблизится к его уровню, это нелепые спекуляции", — сообщил Компани Sky Sports.