Возвращение Джека Уилшира снова откладывается

Джек Уилшир Возвращение полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира в строй было вновь отложено на неопределенное время из-за очередного рецидива.

Присоединившись к "молотобойцам" из родного "Арсенала" летом 2018, с тех пор Уилшир отметился лишь шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз это случалось еще в августе.

А свой последний матч Уилшир сыграл еще более двух месяцев назад. Если прежде 27-летний англичанин получал травмы в матчах, то теперь он "ломается" на тренировках.

"Джек старается каждую неделю, но когда он увеличивает нагрузку, появляется боль в паховых мышцах".

"Он посетил нескольких докторов, чтобы понять, что с ним происходит. Мы очень в нем нуждаемся, но если он не на 100 процентов в порядке, ему сложно работать", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Daily Mail.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 16:00

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  1. raimbek1 25.12.2019 16:10 # raimbek1
    Блять он ещё и играет

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  2. chelsea88 25.12.2019 16:06 # chelsea88
    Е6ать это гейгуннерское отродье живо ещё?!
    Я думал лежит уже под камнем.

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