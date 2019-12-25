Возвращение Джека Уилшира снова откладывается
Возвращение полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира в строй было вновь отложено на неопределенное время из-за очередного рецидива.
Присоединившись к "молотобойцам" из родного "Арсенала" летом 2018, с тех пор Уилшир отметился лишь шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз это случалось еще в августе.
А свой последний матч Уилшир сыграл еще более двух месяцев назад. Если прежде 27-летний англичанин получал травмы в матчах, то теперь он "ломается" на тренировках.
"Джек старается каждую неделю, но когда он увеличивает нагрузку, появляется боль в паховых мышцах".
"Он посетил нескольких докторов, чтобы понять, что с ним происходит. Мы очень в нем нуждаемся, но если он не на 100 процентов в порядке, ему сложно работать", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Daily Mail.
25.12.2019 16:00
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Блять он ещё и играет
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Е6ать это гейгуннерское отродье живо ещё?!
Я думал лежит уже под камнем.
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