Возвращение Джека Уилшира снова откладывается

Возвращение полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира в строй было вновь отложено на неопределенное время из-за очередного рецидива.

Присоединившись к "молотобойцам" из родного "Арсенала" летом 2018, с тех пор Уилшир отметился лишь шестью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги, причем последний раз это случалось еще в августе.



А свой последний матч Уилшир сыграл еще более двух месяцев назад. Если прежде 27-летний англичанин получал травмы в матчах, то теперь он "ломается" на тренировках.



"Джек старается каждую неделю, но когда он увеличивает нагрузку, появляется боль в паховых мышцах".



"Он посетил нескольких докторов, чтобы понять, что с ним происходит. Мы очень в нем нуждаемся, но если он не на 100 процентов в порядке, ему сложно работать", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Daily Mail.