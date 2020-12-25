"Юнайтед" готов заплатить 80 млн. фунтов за Мэддисона летом

"Манчестер Юнайтед" избрал полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона своей трансферной целью номер один на следующее лето.

Согласно слухам, сейчас "лисы" находятся на пороге подписания нового контракта с Мэддисоном, собираясь наградить Джеймса за тот прогресс, которого он добился в этом сезоне.



Однако Daily Star стало известно, что эта информация далека от действительности, а на "Олд Траффорд" уверены, что смогут переманить 23-летнего игрока сборной Англии по окончании сезона.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер является большим поклонником таланта Мэддисона и собирается уговорить свой клуб предложить 80 миллионов фунтов за Джеймса.



Отметим, что минувшим летом за точно такую же сумму "Юнайтед" приобрел у "Лестера" защитника Харри Магуайра. "Дьяволы" не боятся подобных трат и считают, что игроки премиум-уровня должны стоить дорого.



Ожидается, что "Юнайтед" инициирует переговоры с "Лестером" во второй половине сезона, чтобы оформить сделку как можно раньше следующим летом.