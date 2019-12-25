Жезус: "Настало мое время"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Жезус чувствует, что пришло время для него стать основным бомбардиром команды.

Жезус прибыл на "Этихад" почти три года назад, но почти все это время был дублером для Серхио Агуэро, в очень редких случаях играя с аргентинцем в паре.



22-летний бразилец с огромным уважением относится к конкуренту по позиции, но чувствует, что пора изменить ситуацию.



"В своем первом сезоне, когда я только пришел, я много играл. Я пришел сюда, чтобы играть, играть, играть".



"После того года зачастую играл он, а не я. Я знаю, что Серхио — легенда и лучший бомбардир клуба. Он классный парень. Мне он нравится как игрок и человек".



"Я знаю, что Серхио может забивать в каждом матче благодаря своем мастерству и опыту — и каждый раз, когда он играет, я желаю ему забивать. Так что мне приходилось ждать и ждать".



"Я хочу играть в каждом матче, но реальность устроена по-другому. У нас много игроков, игроков топ-уровня. Я стараюсь получать удовольствие, когда выхожу на поле".



"Однако я знаю, что Серхио уже не так молод, как я, и я думаю, теперь настало мое время. Это мое время. Я просто хочу играть в футбол и совершенствоваться. Это то, что делает меня счастливым. Я люблю свою работу. Я не знаю, чем бы занимался, если бы не играл в футбол".



"Когда ты не играешь, это всегда сложно, но я знаю, что не буду играть в каждом матче. Я уважаю решения тренера и уважаю своего друга Серхио, потому что он легенда клуба".



"И я определенно не думаю о том, чтобы стать лучшим в мире — я просто хочу играть а забивать, а остальное приложится", — сообщил Жезус в интервью The Sun.