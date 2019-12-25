Премьер-Лига дала добро "Ливерпулю" на золотую эмблему
"Ливерпуль" получил разрешение Премьер-Лиги добавить на свою игровую форму золотую эмблему клубных Чемпионов Мира.
Напомним, после победы "Ливерпуля" над "Фламенго" со счетом 1:0 в финальном матче клубного Чемпионата Мира стало известно, что "красные" не смогут украсить свою форму золотой эмблемой в Премьер-Лиге, потому что это против правил.
Однако "Ливерпуль" отказался с этим мириться и попросил руководство Премьер-Лиги сделать исключение. В качестве подарка на Рождества "красные" получили добро на внесение изменений в свою форму посреди сезона, но только на один матч, сообщает The Telegraph.
Таким образом, команда Юргена Клоппа примерит золотую эмблему размером 78 на 57 миллиметров на домашний матч против "Вулверхэмптона" 29 декабря.
25.12.2019 13:40
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Последние комментарии:
Что команда исторически долбоебская, что болельщики такого же типа люди: вам на матч разрешили петтингом позаниматься, а не на весь сезон, как вы хотели
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Норм собрал!
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мечтали о желтенькой и получили.
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что и следовало ожидать
YNWA!!!!
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наротировали
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Чё вы радуетесь, пройдите в первоисточник - разрешили на 1 матч.
СУКА БЛЯТЬ(
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ну это разъеб просто! просто КНЯЗИ!
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Champions, champions!!!
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ВЛАСТЕЛИНЫ просто ссут на все существующие правила и подстраивают их под себя!
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Ееее бой
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Это плюс всей АПЛ
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да вряд ли кто сомневался.. носите на здоровье, главное чтоб игру не портило :)))
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Вот что значит прогнулись под авторитетом.
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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был уверен в этом! КНЯЗИ!!!
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