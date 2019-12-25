Премьер-Лига дала добро "Ливерпулю" на золотую эмблему

Юрген Клопп "Ливерпуль" получил разрешение Премьер-Лиги добавить на свою игровую форму золотую эмблему клубных Чемпионов Мира.

Напомним, после победы "Ливерпуля" над "Фламенго" со счетом 1:0 в финальном матче клубного Чемпионата Мира стало известно, что "красные" не смогут украсить свою форму золотой эмблемой в Премьер-Лиге, потому что это против правил.

Однако "Ливерпуль" отказался с этим мириться и попросил руководство Премьер-Лиги сделать исключение. В качестве подарка на Рождества "красные" получили добро на внесение изменений в свою форму посреди сезона, но только на один матч, сообщает The Telegraph.

Таким образом, команда Юргена Клоппа примерит золотую эмблему размером 78 на 57 миллиметров на домашний матч против "Вулверхэмптона" 29 декабря.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 13:40

Количество просмотров Просмотров: 1100

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Последние комментарии:




  1. liveforunited 25.12.2019 14:16 # liveforunited
    Что команда исторически долбоебская, что болельщики такого же типа люди: вам на матч разрешили петтингом позаниматься, а не на весь сезон, как вы хотели

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  2. lfc-krr 25.12.2019 14:12 # lfc-krr
    Норм собрал!

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  3. alexomck 25.12.2019 14:03 # alexomck
    мечтали о желтенькой и получили.

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  4. only--liverpool 25.12.2019 13:55 # only--liverpool
    что и следовало ожидать
    YNWA!!!!

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  5. funkyfresh 25.12.2019 13:52 # funkyfresh
    наротировали

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  6. pistolero-lfc 25.12.2019 13:48 # pistolero-lfc
    Чё вы радуетесь, пройдите в первоисточник - разрешили на 1 матч.
    СУКА БЛЯТЬ(

    (ответить)

  7. minamino 25.12.2019 13:47 # minamino
    ну это разъеб просто! просто КНЯЗИ!

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  8. liverpool-66 25.12.2019 13:46 # liverpool-66
    Champions, champions!!!

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  9. slash-lfc 25.12.2019 13:42 # slash-lfc
    ВЛАСТЕЛИНЫ просто ссут на все существующие правила и подстраивают их под себя!

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  10. shamrock 25.12.2019 13:42 # shamrock
    Ееее бой

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  11. masta 25.12.2019 13:41 # masta
    Это плюс всей АПЛ

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  12. ezhaan 25.12.2019 13:41 # ezhaan
    да вряд ли кто сомневался.. носите на здоровье, главное чтоб игру не портило :)))

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  13. gerrard08 25.12.2019 13:40 # gerrard08
    Вот что значит прогнулись под авторитетом.

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  14. pistolero-lfc 25.12.2019 13:40 # pistolero-lfc
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  15. red-scauser 25.12.2019 13:40 # red-scauser
    был уверен в этом! КНЯЗИ!!!

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