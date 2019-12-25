Скауты "Манчестер Сити" ищут защитника

Скауты "Манчестер Сити" ищут усиление в линию обороны, несмотря на неоднократные слова главного тренера Хосепа Гвардиолы о том, что он не будет покупать в январе.

Не найдя замену Венсану Компани минувшим летом и затем потеряв с травмой Эмерика Лапорта, "горожане" столкнулись с колоссальными проблемами в оборонительной линии.



Казалось бы, покупка игрока в проблемную линию напрашивается сама собой, однако Гвардиола упорно твердит, что не будет никого приглашать в свою команду посреди сезона.



Вместе с тем The Telegraph стало известно, что скауты "Сити" заметно активизировались в последнее время, а источник с "Этихад" утверждает, что январские трансферы полностью не исключены.



Если кто-либо из долгосрочных трансферных целей "горожан" будет доступен уже в январе, клуб будет готов действовать.



Среди возможных целей "Сити" называются Натан Аке из "Борнмута", Пау Торрес из "Вильярреала" и Рубен Диаш из "Бенфики".