Скауты "Манчестер Сити" ищут защитника

Хосеп Гвардиола Скауты "Манчестер Сити" ищут усиление в линию обороны, несмотря на неоднократные слова главного тренера Хосепа Гвардиолы о том, что он не будет покупать в январе.

Не найдя замену Венсану Компани минувшим летом и затем потеряв с травмой Эмерика Лапорта, "горожане" столкнулись с колоссальными проблемами в оборонительной линии.

Казалось бы, покупка игрока в проблемную линию напрашивается сама собой, однако Гвардиола упорно твердит, что не будет никого приглашать в свою команду посреди сезона.

Вместе с тем The Telegraph стало известно, что скауты "Сити" заметно активизировались в последнее время, а источник с "Этихад" утверждает, что январские трансферы полностью не исключены.

Если кто-либо из долгосрочных трансферных целей "горожан" будет доступен уже в январе, клуб будет готов действовать.

Среди возможных целей "Сити" называются Натан Аке из "Борнмута", Пау Торрес из "Вильярреала" и Рубен Диаш из "Бенфики".


Метки Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 13:20

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Последние комментарии:




  1. frisby 25.12.2019 14:19 # frisby
    Дырявые!!!

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  2. chelsiukpro 25.12.2019 13:46 # chelsiukpro
    Берите у Челси опытного Кристенсена! :))

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  3. pistolero-lfc 25.12.2019 13:44 # pistolero-lfc
    Кристенсен из РБ Зальцбурга пилите. Кулибали есть.

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  4. ezhaan 25.12.2019 13:41 # ezhaan
    да все ищут :)

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  5. tyhonovecky 25.12.2019 13:32 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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