Матич не исключает свой переход в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не исключает свое воссоединение с тренером Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме".
В этом сезоне Премьер-Лиги Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" и, как ожидается, покинет "Олд Траффорд" в следующем месяце.
Среди претендентов на Неманью называются "Интер" и "Атлетико", однако в услугах 31-летнего серба, как утверждает Manchester Evening News, заинтересован и "Тоттенхэм", который в январе может попрощаться с Кристианом Эриксеном и Виктором Ваньямой.
На прямой вопрос Omnisport о том, допускает ли Матич воссоединение с Моуриньо, с которым он поработал в "Юнайтед" и "Челси", Неманья дал понять, что такой вариант возможен.
"Никогда не знаешь, что случится в жизни. В данный момент я игрок "Манчестер Юнайтед", и я очень сосредоточен на своей работе. Время покажет, что случится в будущем", — ответил Матич на вопрос о "шпорах".
25.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
А вот сильно ли он там нужен?
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Надеюсь Маур в третий раз на говно не наступит
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серб как шлюха БДСМная ползает за обосцанным по всем помойкам..фу бля..никакого уважения
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Погба, Матич, Эррера
МЮ в первую очередь нуждается в классных полузащитниках, с Фредом и Перейрой далеко не уедешь.
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самый что ни на есть предсказуемый трансфер
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Сливайте Матича
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