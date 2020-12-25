Матич не исключает свой переход в "Тоттенхэм"

Жозе Моуриньо и Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не исключает свое воссоединение с тренером Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме".

В этом сезоне Премьер-Лиги Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" и, как ожидается, покинет "Олд Траффорд" в следующем месяце.

Среди претендентов на Неманью называются "Интер" и "Атлетико", однако в услугах 31-летнего серба, как утверждает Manchester Evening News, заинтересован и "Тоттенхэм", который в январе может попрощаться с Кристианом Эриксеном и Виктором Ваньямой.

На прямой вопрос Omnisport о том, допускает ли Матич воссоединение с Моуриньо, с которым он поработал в "Юнайтед" и "Челси", Неманья дал понять, что такой вариант возможен.

"Никогда не знаешь, что случится в жизни. В данный момент я игрок "Манчестер Юнайтед", и я очень сосредоточен на своей работе. Время покажет, что случится в будущем", — ответил Матич на вопрос о "шпорах".


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 707

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  1. andrew10 25.12.2019 12:35 # andrew10
    А вот сильно ли он там нужен?

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  2. ganinilyha 25.12.2019 12:22 # ganinilyha
    Надеюсь Маур в третий раз на говно не наступит

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  3. frisby 25.12.2019 11:45 # frisby
    серб как шлюха БДСМная ползает за обосцанным по всем помойкам..фу бля..никакого уважения

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  4. mancunia-planet 25.12.2019 11:45 # mancunia-planet
    Погба, Матич, Эррера
    МЮ в первую очередь нуждается в классных полузащитниках, с Фредом и Перейрой далеко не уедешь.

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  5. superperez101 25.12.2019 11:43 # superperez101
    самый что ни на есть предсказуемый трансфер

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  6. raimbek1 25.12.2019 11:26 # raimbek1
    Сливайте Матича

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