Матич не исключает свой переход в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не исключает свое воссоединение с тренером Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме".

В этом сезоне Премьер-Лиги Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" и, как ожидается, покинет "Олд Траффорд" в следующем месяце.



Среди претендентов на Неманью называются "Интер" и "Атлетико", однако в услугах 31-летнего серба, как утверждает Manchester Evening News, заинтересован и "Тоттенхэм", который в январе может попрощаться с Кристианом Эриксеном и Виктором Ваньямой.



На прямой вопрос Omnisport о том, допускает ли Матич воссоединение с Моуриньо, с которым он поработал в "Юнайтед" и "Челси", Неманья дал понять, что такой вариант возможен.



"Никогда не знаешь, что случится в жизни. В данный момент я игрок "Манчестер Юнайтед", и я очень сосредоточен на своей работе. Время покажет, что случится в будущем", — ответил Матич на вопрос о "шпорах".