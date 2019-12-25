Пол Паркер: "Де Хеа выглядит разочарованным"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что ошибки Давида Де Хеа связаны с неважным психологическим состоянием испанского голкипера.

В сентябре этого года Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего и заключил с "красными дьяволами" новый контракт до июня 2023.



Однако в последнее время, как кажется, ошибки вернулись в игру 29-летнего испанца, который в минувший уикенд пропустил нелепейший гол против "Уотфорда".



По мнению Паркера, сейчас Де Хеа расплачивается за то, что так долго тащил "Юнайтед" на своем горбу.



"Думаю, Давид Де Хеа немного разочарован, и от этого ошибки появляются в его игре. На протяжении последних лет ему часто приходилось тащить ношу за своих полевых игроков, и я не уверен, что в данный момент его психологическое состояние в порядке".



"Что касается инцидента с "Уотфордом", то он думал наперед и ошибся в простом. Возможно, он обеспокоен состоянием клуба в целом или обеспокоен своей формой, особенно с учетом приближения Евро-2020".



"Есть много игроков, которые ошибаются больше, чем он. Он в одиночку тащил "Манчестер Юнайтед" в еврокубки в предыдущие сезоны. Мы должны вспоминать об этом, прежде чем спишем его или будем упрекать", — цитирует Паркера Goal.