Варди: "Лестер" заслуживаеть быть вторым"

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди считает, что его команда неслучайно занимает вторую позицию в Премьер-Лиге.

Несмотря на поражение 3:1 от "Манчестер Сити" в минувший уикенд, "лисы" остались главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Столь высокая позиция "Лестера" стала сюрпризом для многих, однако Варди, наколотивший 17 голов в это сезоне, не удивляется успехам своей команды, которой на Boxing Day играть как раз против "Ливерпуля".

"Думаю, мы весьма уверены в своих способностях, но мы знаем, что должны показывать это матч за матчем. Думаю, в данную минуту мы там, где заслуживаем быть".

"К предстоящему матчу мы должны отнестись как и к любому другому. Как я уже говорил, мы обладаем талантом и способностями, чтобы навредить любой команде, когда мы играем в свой лучший футбол".

"Мы слегка расстроены результатом против "Манчестер Сити", однако не нужно на это останавливаться. Мы должны подготовиться к матчу с "Ливерпулем", — цитирует Варди Sky Sports.


Метки Варди, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 09:00

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  1. ezhaan 25.12.2019 10:31 # ezhaan
    хахаха

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  2. hammersmith 25.12.2019 09:37 # hammersmith
    михайла наотмечался уже

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  3. masta 25.12.2019 09:23 # masta
    Согласен с Варди на 100%

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  4. tursa 25.12.2019 09:08 # tursa
    17 голов варди очень помогают
    интересно что было бы если пюэль слил его

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  5. zairon 25.12.2019 09:08 # zairon
    Лестер Белорус

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  6. marin21 25.12.2019 09:03 # marin21
    В том то и дело «заслуживаетЬ»

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