Варди: "Лестер" заслуживаеть быть вторым"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди считает, что его команда неслучайно занимает вторую позицию в Премьер-Лиге.

Несмотря на поражение 3:1 от "Манчестер Сити" в минувший уикенд, "лисы" остались главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Столь высокая позиция "Лестера" стала сюрпризом для многих, однако Варди, наколотивший 17 голов в это сезоне, не удивляется успехам своей команды, которой на Boxing Day играть как раз против "Ливерпуля".



"Думаю, мы весьма уверены в своих способностях, но мы знаем, что должны показывать это матч за матчем. Думаю, в данную минуту мы там, где заслуживаем быть".



"К предстоящему матчу мы должны отнестись как и к любому другому. Как я уже говорил, мы обладаем талантом и способностями, чтобы навредить любой команде, когда мы играем в свой лучший футбол".



"Мы слегка расстроены результатом против "Манчестер Сити", однако не нужно на это останавливаться. Мы должны подготовиться к матчу с "Ливерпулем", — цитирует Варди Sky Sports.