Лэмпард не хочет повторить ошибок Моуриньо насчет молодежи

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет повторить ошибки одного из своих предшественников Жозе Моуриньо, который оказался слишком нетерпелив к молодым игрокам, впоследствии выросших в звезд первой величины.

В минувший уикенд в отношениях Лэмпарда и Моуриньо наметилась трещина. Отпраздновав победу 0:2 над "Тоттенхэмом" своего учителя, Фрэнк совершенно разошелся во мнениях с Жозе насчет эпизода с удалением Сон Хен Мина.



Лэмпарду хватило духа, чтобы открыто выразить свое разочарование комментариями Моуриньо, а перед матчем с "Саутгемптоном" Фрэнк припомнил Жозе, как тот не поверил в игроков вроде Кевина Де Брюйне и Мохамеда Салаха, ныне блистающих в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле", соответственно.



"Если мы не будем терпеливы со своими молодыми игроками, если мы не сохраним доверие к ним, мы можем оказаться в ситуации, в которой уже были прежде. Предыдущие тренеры не слишком доверяли игрокам в их 20-21 год — тем игрокам, которые теперь являются игроками абсолютного топ-уровня, мирового уровня".



"Пользуясь своим положением, я собираюсь сохранить доверие к ним", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.