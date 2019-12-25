"Юнайтед" планирует предложить новый контракт Лингарду

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый контракт плеймейкеру Джесси Лингарду.

Действующий контракт Лингарда истекает уже в конце следующего сезона, и сейчас самое время для "красных дьяволов" определиться со своими дальнейшими планами на Джесси.

И, как утверждает ESPN, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар хочет сохранить 27-летнего англичанина на "Олд Траффорд". Новые контракты с Лингардом и Полем Погба являются приоритетами для клуба на ближайшее будущее.

И хотя Лингард является воспитанником академии "дьяволов", намерение клуба продлить с ним сотрудничество вызовет неоднозначную реакцию среди фанатов "Юнайтед", учитывая затяжной спад Джесси.

Несмотря на отдельные проблески, в 23 матчах этого сезона за "Юнайтед" Лингард забил лишь один гол и сделал лишь одну результативную передачу — и то, и другое случилось не в Премьер-Лиге.

"Да, тот Джесси, которого я знал, теперь вернулся, он здесь", — недавно заявил Лингард, получающий 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки контракты, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 25.12.2019 08:37 # iceteam
    Желательно ему 6-ти летний контракт и железное место в основе

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  2. liverbro 25.12.2019 08:28 # liverbro
    Вся логика муму-затянувшийся спад игры,полный ноль.а мы дадим ему новый контракт!

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  3. redwhitegun 25.12.2019 08:25 # redwhitegun
    Лол, ему уже 27 лет! Я думал ему 23-24.

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  4. armaha 25.12.2019 08:24 # armaha
    Хаахаахаа плеймейкер он ещё ааааааааааа

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  5. pistolero-lfc 25.12.2019 08:23 # pistolero-lfc
    вухаахахах

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  6. chelsea88 25.12.2019 07:59 # chelsea88
    В любой другой команде его бы выгнали на мороз. Но не в помюйке где ему предложат более щедрый контракт.

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  7. kos9k 25.12.2019 07:46 # kos9k
    кеееек))

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  8. arsenal-only1 25.12.2019 07:27 # arsenal-only1
    Стата соответствует нынешнему муму, то есть полный 0.

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  9. mufc1994 25.12.2019 07:01 # mufc1994
    Вот же е6аный петух вудврот и голум, надо же этому гoвну ещё и контракт давать, я е6ал скандинавскую сморщенную жoпу оле голума cpульшера

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