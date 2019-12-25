"Юнайтед" планирует предложить новый контракт Лингарду
"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый контракт плеймейкеру Джесси Лингарду.
Действующий контракт Лингарда истекает уже в конце следующего сезона, и сейчас самое время для "красных дьяволов" определиться со своими дальнейшими планами на Джесси.
И, как утверждает ESPN, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар хочет сохранить 27-летнего англичанина на "Олд Траффорд". Новые контракты с Лингардом и Полем Погба являются приоритетами для клуба на ближайшее будущее.
И хотя Лингард является воспитанником академии "дьяволов", намерение клуба продлить с ним сотрудничество вызовет неоднозначную реакцию среди фанатов "Юнайтед", учитывая затяжной спад Джесси.
Несмотря на отдельные проблески, в 23 матчах этого сезона за "Юнайтед" Лингард забил лишь один гол и сделал лишь одну результативную передачу — и то, и другое случилось не в Премьер-Лиге.
"Да, тот Джесси, которого я знал, теперь вернулся, он здесь", — недавно заявил Лингард, получающий 100 тысяч фунтов в неделю.
25.12.2019 07:00
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Последние комментарии:
Желательно ему 6-ти летний контракт и железное место в основе
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Вся логика муму-затянувшийся спад игры,полный ноль.а мы дадим ему новый контракт!
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Лол, ему уже 27 лет! Я думал ему 23-24.
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Хаахаахаа плеймейкер он ещё ааааааааааа
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вухаахахах
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В любой другой команде его бы выгнали на мороз. Но не в помюйке где ему предложат более щедрый контракт.
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кеееек))
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Стата соответствует нынешнему муму, то есть полный 0.
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Вот же е6аный петух вудврот и голум, надо же этому гoвну ещё и контракт давать, я е6ал скандинавскую сморщенную жoпу оле голума cpульшера
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