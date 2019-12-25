"Юнайтед" планирует предложить новый контракт Лингарду

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый контракт плеймейкеру Джесси Лингарду.

Действующий контракт Лингарда истекает уже в конце следующего сезона, и сейчас самое время для "красных дьяволов" определиться со своими дальнейшими планами на Джесси.



И, как утверждает ESPN, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар хочет сохранить 27-летнего англичанина на "Олд Траффорд". Новые контракты с Лингардом и Полем Погба являются приоритетами для клуба на ближайшее будущее.



И хотя Лингард является воспитанником академии "дьяволов", намерение клуба продлить с ним сотрудничество вызовет неоднозначную реакцию среди фанатов "Юнайтед", учитывая затяжной спад Джесси.



Несмотря на отдельные проблески, в 23 матчах этого сезона за "Юнайтед" Лингард забил лишь один гол и сделал лишь одну результативную передачу — и то, и другое случилось не в Премьер-Лиге.



"Да, тот Джесси, которого я знал, теперь вернулся, он здесь", — недавно заявил Лингард, получающий 100 тысяч фунтов в неделю.