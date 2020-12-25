Анчелотти в "Эвертоне": почувствовать себя сэром Алексом

Карло Анчелотти стал новым менеджером "Эвертона". Тренер, выигравший в одиночку больше трофеев, чем его новый клуб — за всю историю, попытается стать тем джинном, который исполнит мечты болельщиков "ирисок" о трофеях и возвращении в когорту лучших клубов Англии. Но готов ли специалист, привыкший работать со звездами первой величины, к столь непривычной для себя задаче?

Уровень богатства в Премьер-Лиге зашкаливает — теперь даже крепкие середнячки с амбициями могут приглашать к себе менеджеров, чья коллекция трофеев говорят о том, что они относятся к категории топ-тренеров. Первым по этому пути пошел "Вест Хэм", заманивший к себе выигрывавшего Премьер-Лигу с "Манчестер Сити" и добиравшегося до полуфинала Лиги Чемпионов с "горожанами" и "Вильярреалом" Мануэля Пеллегрини. Сейчас "Эвертон" пошел дальше и сделал ставку на специалиста, чья коллекция трофеев затмевает многие клубные музеи.



Как показывает опыт "Вест Хэма", сам по себе приход топ-менеджера не гарантирует ничего, в особенности если карьера такого специалиста идет на спад. Карло Анчелотти не выиграл ничего в "Наполи", но пока что рано сравнивать его с Пеллегрини и говорить о том, что итальянец находится в предпенсионном состоянии. В Неаполе сложно всем, а Анчелотти принял нуждавшуюся в перестройке команду без гарантий усиления состава, но с требованием сделать "Наполи" чемпионом. С задачей не справился, но будет откровенны — она изначально была реальной только в голове одиозного президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, с которым Анчелотти в итоге и поссорился, став на защиту команды в момент, когда киномагнат решил запереть всех на базе.



Анчелотти в таких конфликтах всегда на стороне игроков и в целом является одним из лучших европейских футбольных менеджеров в таком деле, как выстраивание доверительных рабочих отношений внутри амбициозного футбольного проекта. Карло уважают звезды первой величины, и у него уже давно не было конфликтов с футболистами, хоть работал Анчелотти в основном с парнями, чье самомнение находится на уровне стратосферы. Именно потому он был настолько востребован в топ-клубах, что за последние годы по кругу обошел все топ-5 лиг, поработав в них с лучшими клубами.



Что же Анчелотти забыл в "Эвертоне", если его, по слухам, звали в "Арсенал"? Как минимум, игроки "Арсенала" желали работать именно с Анчелотти, но тот, кажется, изначально был настроен на вариант с "Эвертоном" — по каким-то своим причинам. Предположим, что Карло просто устал от работы на трансферном рынке со связанными руками и сотрудничества с футбольными директорами, хочет получить полную свободу и порулить английским футбольным клубом в "формате сэра Алекса", когда никакой вопрос футбольного характера не решается без ведома одного человека.



Ничего подобного у него не было бы в "Арсенале", который только недавно наплодил директорских должностей, уходя от модели Арсена Венгера, а вот Фархад Мошири, складывается такое впечатление, полную свободу Анчелотти обещал, так как немного устал от творчества спортивных директоров. Стива Уолша сменил Марсель Брандс, но работа "Эвертона" на трансферном рынке не стала от этого более эффективной. Анчелотти недвусмысленно дал понять, что соглашается работать с этим проектом только в условиях, когда над ним не будет стоять какой-то Том, Дик или Гарри — именно в этом для него первейший интерес в таком проекте, как "Эвертон".



Основываясь на зарплате, которую Мошири будет платить Анчелотти, мы можем быть уверены — желаемый карт-бланш Анчелотти получит, а вместе с ним и ряд новичков, которые могут удивить болельщиков "Эвертона" громкими именами. Странно ждать от менеджера, который последние 10 лет работал только со звездами первой величины, ставки на молодежь. Связи Анчелотти позволяют ему заманить в "Эвертон" игроков, с которыми он сотрудничал в ПСЖ, "Реале", "Баварии" и "Наполи", но не стоит забывать и о том, что за годы странствий по европейским чемпионатам Анчелотти изучил все лучшие активы не только грандов, но и середнячков.



Приход Анчелотти и выделение ему исключительных полномочий в старомодной роли классического футбольного менеджера напоминает ситуацию, когда в "Тоттенхэме" Даниэль Леви устал от европейских реформаторов своего клуба и позвал на несколько лет представителя старой английской школы Харри Рэднаппа, который как раз работал без директоров, напрямую сотрудничая с президентом.



Карло Анчелотти — это как раз старая школа, пусть и — европейская. Для него будет делом чести доказать, что новомодная ставка на неопытных молодых тренеров — не вариант для топ-клубов. Не зря в момент, когда "Арсенал" выбрал Микеля Артету, Жозе Моуриньо разродился гневной тирадой о том, что футбольные клубы стали выбирать тех, у кого ноль в графе "поражения" и заступился за друга Анчелотти. Новое веяние моды раздражает как минимум португальца, но вряд ли нравится другим представителям когорты топ-менеджеров, которым сейчас предпочитают неопытных "юнцов".



Карло Анчелотти должен понимать, что его приход в "Эвертон" будет связан с возросшими ожиданиями болельщиков, которые устали ждать трофеев с 1995 года, когда был выигран Кубок Англии — последний значимый трофей "ирисок". Чтобы вы понимали, насколько давно это было: тот финал провалили еще не ставшие игроками основы "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз и Райан Гиггз, а одним из непосредственных участников триумфа "Эвертона" оказался Дункан Фергюсон, временно исполнявший роль менеджера "ирисок".



Шотландец передает в руки Анчелотти команду, которую он сумел встряхнуть и оживить после тоскливого старта сезона при Марку Силве. С эмоциональным мотиватором игроки "Эвертона" выглядели значительно лучше, чем с занудным тактиком, что говорит о том, что Анчелотти вполне может стать правильным человеком для "ирисок". К тому же он сделает Фергюсона своей правой рукой, как когда-то повысил в клубной иерархии Рэя Уилкинса в "Челси". Карло старается иметь рядом с собой человека, обладающего авторитетом среди игроков и позитивной аурой, способного управлять раздевалкой. Возможно, его провал в "Наполи" объясняется именно тем, что привычного контакта с игроками у Анчи не получилось.



Анчелотти безусловно способен сделать "Эвертон" сильнее — как здесь и сейчас, так и в перспективе. Но ему нужно понимать две основные проблемы "ирисок" в ближайшие несколько сезонов. Первая — высочайшая конкуренция в верхней части турнирной таблицы. Чтобы пробиться в топ-6, а такая задача будет стоять перед Анчелотти уже в следующем сезоне, нужно вытеснить оттуда кого-то из категории классических грандов английского футбола — "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" или "Челси", а кроме того, опередить других желающих протиснуться поближе к вершине. Есть предпосылки к тому, что компанию постоянных соискателей путевок в Лигу Чемпионов от Англии уже пополнил "Лестер" и в таких условиях задача "Эвертона" становится еще более сложной.



Второй момент — это строительство нового стадиона, проект которого был утвержден как раз перед назначением Анчелотти. Арсен Венгер и Маурисио Почеттино могут многое рассказать Анчелотти о трансферной политике клубов, занимающихся строительством новых футбольных арен, а "Эвертон" пока еще уступает "канонирам" и "шпорам" в финансовой мощи, пусть и Фархад Мошири до сих пор не давал повода усомниться в собственной платежеспособности.



В любом случае возвращение Анчелотти в Премьер-Лигу только укрепит ее в статусе некой башни футбольных магов, которые собираются под одной крышей, чтобы оттачивать собственные навыки и умения в соревновании лучших с лучшими. Даже с учетом новой моды на молодых тренеров, в Премьер-Лиге сейчас работают лучшие тренерские кадры мира: Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, Брендан Роджерс, Жозе Моуриньо, Мануэль Пеллегрини, а в скором времени к ним примкнет еще и Марсело Бьелса со своим "Лидсом".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru