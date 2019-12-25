Отец Де Брюйне: "Кевин любит "Манчестер Сити"

Отец полузащитника Кевин Де Брюйне заявил, что его сын абсолютно счастлив в "Манчестер Сити" и не помышляет о смене обстановки.

Прошлый сезон оказался смазан для Кевина различными проблемами со здоровьем, однако в этой кампании 28-летний бельгиец снова демонстрирует впечатляющую форму.



Кевин проявляет себя как один из лучших плеймейкеров мира, и Хервиг Де Брюйне не видит никаких причин, которые могут подтолкнуть его сына к уходу из "Сити".



"Он обожает все: место своего жительства, клуб, город. Он любит "Манчестер Сити".



"Это невероятно, когда твой сын может исполнить свою мечту из молодости, особенно в Англии и соревновании, которое он любит".



"За пределами поля он всегда ведет себя тихо и скромно в коллективе, но когда Кевин на поле, он ведет коллектив за собой, а за него говорит его футбол".



"Мы всегда знали, что он будет играть на профессиональном уровне, но мы никогда не были уверены, что он поднимется так высоко".



"Кевину никогда не бывает достаточно. Он всегда хочет быть лучше, и он всегда будет хотеть большего, пока не завершит карьеру", — сообщил Де Брюйне-старший talkSPORT.