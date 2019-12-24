Анчелотти рассказал, в какой футбол будет играть "Эвертон"

Карло Анчелотти Новоиспеченный рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет привить своей командой стиль, который будет вызывать восхищение зрителей.

Заключив с мерсисайдским клубом контракт на четыре с половиной года, сейчас Анчелотти готовится к Boxing Day, когда он дебютирует на своем новом месте работы — Карло ожидает домашний матч против "Бернли".

60-летний итальянец, поработавший с некоторыми из лучших клубов и футболистов Европы, хочет сделать так, чтобы за игрой "Эвертона" было интересно наблюдать.

"Я хочу играть в привлекательный футбол здесь".

"Я хочу, чтобы команда демонстрировала хороший дух, как в четырех последних матчах, и играла в хороший футбол, привлекательный футбол, атакующий футбол, агрессивный футбол".

"Агрессивный — значит подвергать оппонента давлению. Мне понравился в футбол, в который команда играла при Данкане (Фергюсоне), и я думаю, Данкан хорошо делал свою работу в тот короткий период, что был здесь".

"На мой взгляд, он великолепно потрудился. Команда хорошо организована в обороне, и мне это понравилось", — сообщил Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. raka-eve 24.12.2019 23:09 # raka-eve
    можно не надо. ты отлично строишь через 4-4-2 , через нее и играйте тем более Фергюсон уже дал результат в этой схеме.

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  2. electric 24.12.2019 23:03 # electric
    Эвертон и привлекательный футбол? Ну хз. Не верю

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