Анчелотти рассказал, в какой футбол будет играть "Эвертон"
Новоиспеченный рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет привить своей командой стиль, который будет вызывать восхищение зрителей.
Заключив с мерсисайдским клубом контракт на четыре с половиной года, сейчас Анчелотти готовится к Boxing Day, когда он дебютирует на своем новом месте работы — Карло ожидает домашний матч против "Бернли".
60-летний итальянец, поработавший с некоторыми из лучших клубов и футболистов Европы, хочет сделать так, чтобы за игрой "Эвертона" было интересно наблюдать.
"Я хочу играть в привлекательный футбол здесь".
"Я хочу, чтобы команда демонстрировала хороший дух, как в четырех последних матчах, и играла в хороший футбол, привлекательный футбол, атакующий футбол, агрессивный футбол".
"Агрессивный — значит подвергать оппонента давлению. Мне понравился в футбол, в который команда играла при Данкане (Фергюсоне), и я думаю, Данкан хорошо делал свою работу в тот короткий период, что был здесь".
"На мой взгляд, он великолепно потрудился. Команда хорошо организована в обороне, и мне это понравилось", — сообщил Анчелотти Liverpool Echo.
24.12.2019 23:00
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Последние комментарии:
можно не надо. ты отлично строишь через 4-4-2 , через нее и играйте тем более Фергюсон уже дал результат в этой схеме.
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Эвертон и привлекательный футбол? Ну хз. Не верю
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