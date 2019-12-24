Клопп считает Варди одним из трех лучших нападающих Премьер-Лиги

Джейми Варди Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Джейми Варди из "Лестера" входит в тройку лучших нападающих Премьер-Лиги.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "Лестера" в прошлом сезоне Варди словно обрел вторую молодость. В этом сезоне Джейми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги, наколотив уже 17 мячей.

Отличная форма Варди позволяет "лисам" идти на втором месте в Премьер-Лиге. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Клопп не стал скупиться на похвалу в адрес 32-летнего англичанина.

"Мы постараемся остановить его. За то время, что я здесь нахожусь, он зарекомендовал себя одним из топ-3 лучших нападающих в Англии. Против него всегда сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвращать передачи на него".

"Это то, что мы постараемся сделать. Брендан превосходно справляется со своей работой. У него команда топ-уровня. Исключительного мастерства", — цитирует Роджерса Daily Mail.


Метки Варди, Клопп, Лестер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1194

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  1. ganinilyha 24.12.2019 22:42 # ganinilyha
    Варди, Абрахам, Ингз?

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  2. brown-ale 24.12.2019 22:17 # brown-ale
    Стоп? Он хочет сказать, что кто-то из Мане-Салах-Фирмино ниже Варди?

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  3. electric 24.12.2019 22:14 # electric
    1 фирмино
    2 ореки
    3 вардей
    Всё верно

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  4. raka-eve 24.12.2019 22:11 # raka-eve
    Агуэро и Кейн двое остальных ? в лиге не так много хороший ЦФ

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  5. mancunia-planet 24.12.2019 22:04 # mancunia-planet
    Варди не может не нравиться, работяга! Реально, не хочешь чтоб Варди забил, не дай сделать на него пас!

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