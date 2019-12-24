Клопп считает Варди одним из трех лучших нападающих Премьер-Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Джейми Варди из "Лестера" входит в тройку лучших нападающих Премьер-Лиги.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "Лестера" в прошлом сезоне Варди словно обрел вторую молодость. В этом сезоне Джейми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги, наколотив уже 17 мячей.



Отличная форма Варди позволяет "лисам" идти на втором месте в Премьер-Лиге. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Клопп не стал скупиться на похвалу в адрес 32-летнего англичанина.



"Мы постараемся остановить его. За то время, что я здесь нахожусь, он зарекомендовал себя одним из топ-3 лучших нападающих в Англии. Против него всегда сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвращать передачи на него".



"Это то, что мы постараемся сделать. Брендан превосходно справляется со своей работой. У него команда топ-уровня. Исключительного мастерства", — цитирует Роджерса Daily Mail.