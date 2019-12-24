Клопп считает Варди одним из трех лучших нападающих Премьер-Лиги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Джейми Варди из "Лестера" входит в тройку лучших нападающих Премьер-Лиги.
После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "Лестера" в прошлом сезоне Варди словно обрел вторую молодость. В этом сезоне Джейми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги, наколотив уже 17 мячей.
Отличная форма Варди позволяет "лисам" идти на втором месте в Премьер-Лиге. В преддверии выезда на "Кинг Пауэр" Клопп не стал скупиться на похвалу в адрес 32-летнего англичанина.
"Мы постараемся остановить его. За то время, что я здесь нахожусь, он зарекомендовал себя одним из топ-3 лучших нападающих в Англии. Против него всегда сложно обороняться. Мы просто попытаемся предотвращать передачи на него".
"Это то, что мы постараемся сделать. Брендан превосходно справляется со своей работой. У него команда топ-уровня. Исключительного мастерства", — цитирует Роджерса Daily Mail.
24.12.2019 22:00
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Последние комментарии:
Варди, Абрахам, Ингз?
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Стоп? Он хочет сказать, что кто-то из Мане-Салах-Фирмино ниже Варди?
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1 фирмино
2 ореки
3 вардей
Всё верно
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Агуэро и Кейн двое остальных ? в лиге не так много хороший ЦФ
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Варди не может не нравиться, работяга! Реально, не хочешь чтоб Варди забил, не дай сделать на него пас!
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