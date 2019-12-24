Артета огласил свой тренерский штаб в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета огласил состав своего штаба в лондонском клубе.

Как и ожидалось, помогать Артете будет Фредди Юнгберг, который с минувшего лета был ассистентом Унаи Эмери, а затем стал временно исполняющим обязанности главного тренера, но в этой роли себя не проявил.



Еще одним ассистентом Артеты ожидаемо был назначен Стив Раунд, который исполнял эту роль в "Мидлсбро", "Ньюкасле", "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а также два года трудился спортивным директором "Астон Виллы".



Третьим ассистентом Микеля становится голландец Альберт Стейвенберг, который ранее помогал Луи Ван Галю в "Манчестер Юнайтед".



Прямо сейчас Стейвенберг является и ассистентом главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Альберт будет совмещать две этих роли до окончания Евро-2020.



Наконец, в штаб Артеты в качестве второго тренера вратарей (после Сэла Биббо) вошел Иньяки Кана Павон, который до настоящего момента трудился в "Брентфорде".



"Я рад, что рядом со мной будет эта талантливая группа тренеров. Они сочетают в себе опыт и свежее мышление. Совместно с теми талантливыми людьми, которые уже есть в клубе, они станут ключом к нашему возвращению на победный путь", — сообщил Артета.