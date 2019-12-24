Артета огласил свой тренерский штаб в "Арсенале"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета огласил состав своего штаба в лондонском клубе.

Как и ожидалось, помогать Артете будет Фредди Юнгберг, который с минувшего лета был ассистентом Унаи Эмери, а затем стал временно исполняющим обязанности главного тренера, но в этой роли себя не проявил.

Еще одним ассистентом Артеты ожидаемо был назначен Стив Раунд, который исполнял эту роль в "Мидлсбро", "Ньюкасле", "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а также два года трудился спортивным директором "Астон Виллы".

Третьим ассистентом Микеля становится голландец Альберт Стейвенберг, который ранее помогал Луи Ван Галю в "Манчестер Юнайтед".

Прямо сейчас Стейвенберг является и ассистентом главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Альберт будет совмещать две этих роли до окончания Евро-2020.

Наконец, в штаб Артеты в качестве второго тренера вратарей (после Сэла Биббо) вошел Иньяки Кана Павон, который до настоящего момента трудился в "Брентфорде".

"Я рад, что рядом со мной будет эта талантливая группа тренеров. Они сочетают в себе опыт и свежее мышление. Совместно с теми талантливыми людьми, которые уже есть в клубе, они станут ключом к нашему возвращению на победный путь", — сообщил Артета.


Метки Арсенал, Артета, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 21:00

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  1. chelsea88 24.12.2019 21:19 # chelsea88
    Запомните эти фамилии. Они выведут аснл в чемпионшип, где в последующем этот гейклуб расформируют.

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  2. chr1s8rown 24.12.2019 21:10 # chr1s8rown
    Физруки

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  3. dnssda 24.12.2019 21:07 # dnssda
    И зачем нужен Артета?

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  4. liverpo0ol 24.12.2019 21:05 # liverpo0ol
    Норм собрал,
    хорошая команда.
    ггшки еще два года минимум будут болтаться.

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