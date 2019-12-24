Виллиан хочет остаться в "Челси"

Вингер Виллиан заявил, что хочет провести еще много лет в "Челси", но не знает, получит ли новый контракт.

По ходу этого сезона Виллиан нашел свое место в планах главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, являясь одним из лучших игроков команды в последние недели.



Контракт 31-летнего бразильца, сделавшего дубль против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, по-прежнему истекает в конце сезона. Если бы это зависело только от самого Виллиана, он бы провел в "Челси" всю свою оставшуюся карьеру.



"Каждый знает, что я люблю этот клуб, и я наслаждаюсь игрой за "Челси". Если смогу, я останусь здесь до 40 лет, однако футбол не всегда это позволяет".



"Я хочу остаться, потому что мне нравится играть здесь. Это не только мое решение — мы должны решить вместе с клубом. У нас уже были кое-какие разговоры".



"Надеюсь, я еще скажу вам, парни, что я остаюсь, но пока я не могу этого сказать", — сообщил Виллиан Sky Sports.