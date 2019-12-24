"Ливерпуль" попросил Премьер-Лигу разрешения на золотую эмблему

"Ливерпуль" попросил пересмотреть правило, по которому "красным" запрещено играть в Премьер-Лиге под эмблемой клубных чемпионов мира.

В минувший уикенд команда Юргена Клоппа одолела "Фламенго" со счетом 1:0 в финале клубного Чемпионата Мира, что дает "Ливерпулю" право поместить на свою игровую форму золотую эмблему.



Однако сразу же стало известно, что правилами Премьер-Лиги запрещено вносить подобного рода изменения по ходу сезона.



Как сообщает Liverpool Echo, сейчас мерсисайдский клуб обратился к Премьер-Лиге за специальным разрешением, чтобы обойти это нелепое правило. При отрицательном решении "красные" смогут примерить золотую эмблему только в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.



