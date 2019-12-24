"Ливерпуль" попросил Премьер-Лигу разрешения на золотую эмблему

Ливерпуль "Ливерпуль" попросил пересмотреть правило, по которому "красным" запрещено играть в Премьер-Лиге под эмблемой клубных чемпионов мира.

В минувший уикенд команда Юргена Клоппа одолела "Фламенго" со счетом 1:0 в финале клубного Чемпионата Мира, что дает "Ливерпулю" право поместить на свою игровую форму золотую эмблему.

Однако сразу же стало известно, что правилами Премьер-Лиги запрещено вносить подобного рода изменения по ходу сезона.

Как сообщает Liverpool Echo, сейчас мерсисайдский клуб обратился к Премьер-Лиге за специальным разрешением, чтобы обойти это нелепое правило. При отрицательном решении "красные" смогут примерить золотую эмблему только в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 19:15

Количество просмотров Просмотров: 1353

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 24.12.2019 20:10 # tyhonovecky
    Ахахахах, сасать + лежать портовые хуесосы

    (ответить)

  2. hammersmith 24.12.2019 20:10 # hammersmith
    Пусть носят.

    (ответить)

  3. weorlfc 24.12.2019 20:09 # weorlfc
    https://www.instagram.com/p/B6c8DjOF2i1/
    Красиво

    (ответить)

  4. blackdreamer 24.12.2019 20:06 # blackdreamer
    будут показывать всякой бестрофейной хуете что такое трофеи
    или хуйне типо мс что такое трофеи в европе а не катать с клубами 4 дивизиона составами по миллиарду

    (ответить)

  5. rap-woiska 24.12.2019 19:53 # rap-woiska
    пффф,изи одобрят, это же императоры футбольного мира

    (ответить)

  6. only--liverpool 24.12.2019 19:51 # only--liverpool
    топари запредельные!
    уверен что дадут добро.

    (ответить)

  7. mrjingles 24.12.2019 19:45 # mrjingles
    А чё такого? Тепло и сыро

    (ответить)

  8. stevens 24.12.2019 19:30 # stevens
    "Ливерпуль" в следующем сезоне будет носить золотую эмблему в честь победы в КЧМ, золотую эмблему в честь победы в АПЛ (возможно), довольствуясь золотым кубком АПЛ за сезон без поражений (возможно), в то время как болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще" ждет золотой дождь 24/7 при любых обстоятельствах.

    L-LEVELS.

    (ответить)

  9. jjflash68 24.12.2019 19:29 # jjflash68
    Вообще-то старушку Европу не опозорили и Фаплю заодно, могли бы разрешить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: