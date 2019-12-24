"Ливерпуль" попросил Премьер-Лигу разрешения на золотую эмблему
"Ливерпуль" попросил пересмотреть правило, по которому "красным" запрещено играть в Премьер-Лиге под эмблемой клубных чемпионов мира.
В минувший уикенд команда Юргена Клоппа одолела "Фламенго" со счетом 1:0 в финале клубного Чемпионата Мира, что дает "Ливерпулю" право поместить на свою игровую форму золотую эмблему.
Однако сразу же стало известно, что правилами Премьер-Лиги запрещено вносить подобного рода изменения по ходу сезона.
Как сообщает Liverpool Echo, сейчас мерсисайдский клуб обратился к Премьер-Лиге за специальным разрешением, чтобы обойти это нелепое правило. При отрицательном решении "красные" смогут примерить золотую эмблему только в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Англии.
24.12.2019 19:15
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Последние комментарии:
Ахахахах, сасать + лежать портовые хуесосы
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Пусть носят.
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https://www.instagram.com/p/B6c8DjOF2i1/
Красиво
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будут показывать всякой бестрофейной хуете что такое трофеи
или хуйне типо мс что такое трофеи в европе а не катать с клубами 4 дивизиона составами по миллиарду
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пффф,изи одобрят, это же императоры футбольного мира
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топари запредельные!
уверен что дадут добро.
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А чё такого? Тепло и сыро
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"Ливерпуль" в следующем сезоне будет носить золотую эмблему в честь победы в КЧМ, золотую эмблему в честь победы в АПЛ (возможно), довольствуясь золотым кубком АПЛ за сезон без поражений (возможно), в то время как болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще" ждет золотой дождь 24/7 при любых обстоятельствах.
L-LEVELS.
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Вообще-то старушку Европу не опозорили и Фаплю заодно, могли бы разрешить.
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