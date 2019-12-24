Апелляция на удаление Сона против "Челси" отклонена
FA отклонила апелляцию "Тоттенхэма" на красную карточку нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.
Напомним, Сон был изгнан с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на 62-й минуте матча, перечеркнув надежды "шпор" уйти от поражения 0:2.
Показать красную карточку рефери Энтони Тэйлору помогли система VAR, определившая агрессивное движение Сона ногой, и картинная реакция защитника "синих" Антонио Рюдигера.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо был одинаково возмущен решением Тэйлора и реакцией Рюдигера, выразив это массой комментариев — и апелляцией.
Однако Ассоциация сочла решение Тэйлора и его помощника в видеостудии Пола Тирни правильным. Это означает, что Сон будет дисквалифицирован на матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".
Добавим, что это уже третье удаление 27-летнего южнокорейца в 2019 году, однако его красная карточка в матче против "Эвертона" за фол на Андре Гомеше впоследствии была аннулирована.
24.12.2019 18:55
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Толлько очень ооооооочень тупым надо было быть , чтоб после такого фола подать на апелляцию ) 100000% красная , и какая разница как он упал )
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ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ!!!
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Ну тут без вариантов:
Сосать + лежать!
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Как так? А как же заявление Моуриньо?
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Обоссано
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