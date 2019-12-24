Апелляция на удаление Сона против "Челси" отклонена

Сон Хен Мин FA отклонила апелляцию "Тоттенхэма" на красную карточку нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.

Напомним, Сон был изгнан с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на 62-й минуте матча, перечеркнув надежды "шпор" уйти от поражения 0:2.

Показать красную карточку рефери Энтони Тэйлору помогли система VAR, определившая агрессивное движение Сона ногой, и картинная реакция защитника "синих" Антонио Рюдигера.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо был одинаково возмущен решением Тэйлора и реакцией Рюдигера, выразив это массой комментариев — и апелляцией.

Однако Ассоциация сочла решение Тэйлора и его помощника в видеостудии Пола Тирни правильным. Это означает, что Сон будет дисквалифицирован на матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".

Добавим, что это уже третье удаление 27-летнего южнокорейца в 2019 году, однако его красная карточка в матче против "Эвертона" за фол на Андре Гомеше впоследствии была аннулирована.


Метки FA, дисквалификации, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 18:55

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  1. liverpool-95 24.12.2019 19:58 # liverpool-95
    Толлько очень ооооооочень тупым надо было быть , чтоб после такого фола подать на апелляцию ) 100000% красная , и какая разница как он упал )

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  2. bezviz 24.12.2019 19:53 # bezviz
    ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ!!!

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  3. ry-l 24.12.2019 19:07 # ry-l
    Ну тут без вариантов:
    Сосать + лежать!

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  4. sellman 24.12.2019 19:02 # sellman
    Как так? А как же заявление Моуриньо?

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  5. jirrort 24.12.2019 19:00 # jirrort
    Обоссано

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