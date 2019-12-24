"Тоттенхэм" наказал фаната, бросившего стаканчик в Кепу

"Тоттенхэм" установил личность и дисквалифицировал болельщика, который бросил стаканчик в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Напомним, воскресное дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" было омрачено несколькими неприятными инцидентами. "Шпоры" уже сдали полиции фаната "Челси", оскорбившего на расовой почве Сон Хен Мина, и продолжают вычислять среди своих поклонников тех, кто издавал звуки обезьяны в адрес защитника "синих" Антонио Рюдигера.



Также "Тоттенхэм" провел расследование еще по одному инциденту, вычислив фаната, который на 65-й минуте матча бросил бумажный стаканчик с напитком в Кепу, лишь слегка не попав в самого дорогого защитника мира.



Этот фанат больше не сможет присутствовать на матчах с участием команды Жозе Моуриньо. Является ли запрет пожизненным, "шпоры" не уточняют.