"Тоттенхэм" наказал фаната, бросившего стаканчик в Кепу
"Тоттенхэм" установил личность и дисквалифицировал болельщика, который бросил стаканчик в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу во время воскресного матча Премьер-Лиги.
Напомним, воскресное дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" было омрачено несколькими неприятными инцидентами. "Шпоры" уже сдали полиции фаната "Челси", оскорбившего на расовой почве Сон Хен Мина, и продолжают вычислять среди своих поклонников тех, кто издавал звуки обезьяны в адрес защитника "синих" Антонио Рюдигера.
Также "Тоттенхэм" провел расследование еще по одному инциденту, вычислив фаната, который на 65-й минуте матча бросил бумажный стаканчик с напитком в Кепу, лишь слегка не попав в самого дорогого защитника мира.
Этот фанат больше не сможет присутствовать на матчах с участием команды Жозе Моуриньо. Является ли запрет пожизненным, "шпоры" не уточняют.
24.12.2019 18:00
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Самого дорогого вратаря...
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В Россиюшке бы отъехал на пару-тройку лет на бутылку за брошенный стаканчик.
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Почему защитника? Тренера же!
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стаканчик в кепу
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