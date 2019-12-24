"Тоттенхэм" наказал фаната, бросившего стаканчик в Кепу

Кепа Аррисабалага "Тоттенхэм" установил личность и дисквалифицировал болельщика, который бросил стаканчик в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу во время воскресного матча Премьер-Лиги.

Напомним, воскресное дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" было омрачено несколькими неприятными инцидентами. "Шпоры" уже сдали полиции фаната "Челси", оскорбившего на расовой почве Сон Хен Мина, и продолжают вычислять среди своих поклонников тех, кто издавал звуки обезьяны в адрес защитника "синих" Антонио Рюдигера.

Также "Тоттенхэм" провел расследование еще по одному инциденту, вычислив фаната, который на 65-й минуте матча бросил бумажный стаканчик с напитком в Кепу, лишь слегка не попав в самого дорогого защитника мира.

Этот фанат больше не сможет присутствовать на матчах с участием команды Жозе Моуриньо. Является ли запрет пожизненным, "шпоры" не уточняют.


Метки болельщики, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 541

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  1. keshakesha 24.12.2019 18:33 # keshakesha
    Самого дорогого вратаря...

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  2. brown-ale 24.12.2019 18:19 # brown-ale
    В Россиюшке бы отъехал на пару-тройку лет на бутылку за брошенный стаканчик.

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  3. w1 24.12.2019 18:04 # w1
    Почему защитника? Тренера же!

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  4. superperez101 24.12.2019 18:00 # superperez101
    стаканчик в кепу

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