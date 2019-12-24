Сульшер: "Погба — лучший разносторонний полузащитник в мире"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал Поля Погба "лучшим разносторонним полузащитником в мире".

В минувшее воскресенье Погба впервые с сентября появился на футбольном поле, хотя и не смог предотвратить поражение "красных дьяволов" от "Уотфорда" со счетом 2:0.



Однако Сульшер счастлив, что его подопечный залечил свою лодыжку и снова может помогать команде.



"Выйдет ли Погба в старте против "Ньюкасла" на Boxing Day? Давайте посмотрим на реакцию его организма, на его самочувствие. Он был очень хорош, когда вышел на замену, и его возвращение — большой плюс для нас".



"Допускаю, что мы выпустим его с первых минут, потому что ты хочешь использовать его все больше и больше в команде, когда он доступен".



"Он может играть везде, он может играть по всей линии полузащиты, он полузащитник, который действует от штрафной до штрафной. Он может опускаться глубоко, получать мяч и делать длинную передачу. Он может играть выше и комбинировать в атаке, как это было в воскресенье".



"Это зависит от матча. Прелесть Поля в том, что он лучший разносторонний полузащитник в мире, он может исполнять все роли. Замечательно, что он вернулся", — цитирует Сульшера Sky Sports.