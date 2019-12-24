Лэмпард расстроен комментариями Моуриньо насчет Рюдигера

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что расстроен комментариями своего коллеги Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" насчет защитника Антонио Рюдигера.

После домашнего поражения от "синих" со счетом 0:2 Моуриньо несколько раз упрекнул Рюдигера за чересчур картинную реакцию на удар ногой лежащего на газоне Сон Хен Мина, который получил за свой поступок красную карточку.



В этом же матче Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "шпор", и Лэмпард считает, что в данной ситуации Моуриньо не имел права упрекать того, кто и так стал жертвой.



"Я расстроен сомнениями насчет его честности, учитывая инцидент с Тони во время матча. Случившееся очень его задело".



"Из той аналитики и тех комментариев, что я слышал после матча, следует, что поступок Сона тянул на красную карточку. Это не было грубо, но было инстинктивно, а в наши дни подобное влечет за собой красную карточку".



"Довольно ясно, что так и было. Я не собираюсь ставить под вопрос честность Тони. Я целиком на его стороне", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.