Алан Пардью уехал тренировать "АДО Ден Хааг"

Голландский "АДО Ден Хааг" представил англичанина Алана Пардью в качестве своего нового главного тренера.

В минувший уикенд Пардью с трибун наблюдал за поражением "Ден Хаага" от "Аякса" со счетом 6:1, однако этот результат не отпугнул его от работы, и сегодня Алан заключил контракт до конца сезона.



Ассистировать 58-летнему Пардью в голландском клубе будет Крис Пауэлл, который сам обладает солидным опытом работы в качестве самостоятельного тренера.



Добавим, Пардью находился без работы с короткого и непродуктивного периода в "Вест Бровмвиче" в сезоне 2017/18. До этого Алан тренировал "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Чарльтон", Вест Хэм" и "Рединг".