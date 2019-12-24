Алан Пардью уехал тренировать "АДО Ден Хааг"
Голландский "АДО Ден Хааг" представил англичанина Алана Пардью в качестве своего нового главного тренера.
В минувший уикенд Пардью с трибун наблюдал за поражением "Ден Хаага" от "Аякса" со счетом 6:1, однако этот результат не отпугнул его от работы, и сегодня Алан заключил контракт до конца сезона.
Ассистировать 58-летнему Пардью в голландском клубе будет Крис Пауэлл, который сам обладает солидным опытом работы в качестве самостоятельного тренера.
Добавим, Пардью находился без работы с короткого и непродуктивного периода в "Вест Бровмвиче" в сезоне 2017/18. До этого Алан тренировал "Кристал Пэлас", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Чарльтон", Вест Хэм" и "Рединг".
24.12.2019 14:30
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