Клопп подтвердил потерю Окслейд-Чемберлена с травмой

Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит два заключительных матча команды в 2019 году.

Окслейд-Чемберлен неловко приземлился на газон во втором тайме финального матча клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" в минувшую субботу и за трофеем вышел на костылях.

26-летнему англичанину все еще предстоит ряд медицинских тестов, но ни против "Лестера", ни против "Вулверхэмптона" Алекс не сыграет.

"В случае с Алексом наши ожидания в отношении его лодыжки, похоже, оправдались — снаружи лодыжки есть три сухожилия, и одно из них повреждено. Посмотрим, как быстро мы сможем это поправить".

"У меня самого была похожая травма, пуская и много лет назад. Это может потребовать некоторого времени. Либо это будет быстрее. Посмотрим".

"У него него шансов сыграть в четверг и нет шансов сыграть до конца года", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 14:20

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  1. noi39 24.12.2019 14:55 # noi39
    Хреново Окс, подвёл.

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  2. lfcynwa 24.12.2019 14:53 # lfcynwa
    Жаль, против Лестера и Волков был обязателен, добавил бы вариативности. А так состав максимально предсказуем

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  3. redwhitegun 24.12.2019 14:40 # redwhitegun
    Если бы не травмы мог бы стать топчиком а так... Слили стекло.

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  4. viva-5555 24.12.2019 14:39 # viva-5555
    Могло быть и хуже!

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  5. vyrentz 24.12.2019 14:32 # vyrentz
    ДНК Арсенала тяжело вывести из человека

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  6. ssa 24.12.2019 14:29 # ssa
    то неудачно стелется в подкате и рвет кресты, то приземлиться нормально не может, в любом случае получает травму, отголоски арсенальщины.

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