Клопп подтвердил потерю Окслейд-Чемберлена с травмой

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит два заключительных матча команды в 2019 году.

Окслейд-Чемберлен неловко приземлился на газон во втором тайме финального матча клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" в минувшую субботу и за трофеем вышел на костылях.



26-летнему англичанину все еще предстоит ряд медицинских тестов, но ни против "Лестера", ни против "Вулверхэмптона" Алекс не сыграет.



"В случае с Алексом наши ожидания в отношении его лодыжки, похоже, оправдались — снаружи лодыжки есть три сухожилия, и одно из них повреждено. Посмотрим, как быстро мы сможем это поправить".



"У меня самого была похожая травма, пуская и много лет назад. Это может потребовать некоторого времени. Либо это будет быстрее. Посмотрим".



"У него него шансов сыграть в четверг и нет шансов сыграть до конца года", — цитирует Клоппа The Telegraph.