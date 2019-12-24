Клопп подтвердил потерю Окслейд-Чемберлена с травмой
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит два заключительных матча команды в 2019 году.
Окслейд-Чемберлен неловко приземлился на газон во втором тайме финального матча клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" в минувшую субботу и за трофеем вышел на костылях.
26-летнему англичанину все еще предстоит ряд медицинских тестов, но ни против "Лестера", ни против "Вулверхэмптона" Алекс не сыграет.
"В случае с Алексом наши ожидания в отношении его лодыжки, похоже, оправдались — снаружи лодыжки есть три сухожилия, и одно из них повреждено. Посмотрим, как быстро мы сможем это поправить".
"У меня самого была похожая травма, пуская и много лет назад. Это может потребовать некоторого времени. Либо это будет быстрее. Посмотрим".
"У него него шансов сыграть в четверг и нет шансов сыграть до конца года", — цитирует Клоппа The Telegraph.
24.12.2019 14:20
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Последние комментарии:
Хреново Окс, подвёл.
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Жаль, против Лестера и Волков был обязателен, добавил бы вариативности. А так состав максимально предсказуем
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Если бы не травмы мог бы стать топчиком а так... Слили стекло.
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Могло быть и хуже!
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ДНК Арсенала тяжело вывести из человека
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то неудачно стелется в подкате и рвет кресты, то приземлиться нормально не может, в любом случае получает травму, отголоски арсенальщины.
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