Анчелотти хочет снова победить "Ливерпуль"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что он будет рад снова огорчить "Ливерпуль".
В период работы Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Анчелотти со своими предыдущими командами шесть раз противостоял "красным" в Лиге Чемпионов, одержав три победы и добыв одну ничью.
"Наполи", откуда Анчелотти и пришел в "Эвертон", доставил массу проблем "Ливерпулю" в этом и прошлом розыгрышах Лиги Чемпионов.
Уже 5 января Карло проведет свое первое мерсисайдское дерби, отправившись с "ирисками" на "Энфилд", и 60-летний итальянец уверен, что его там опасаются.
"Они ("Ливерпуль") не привыкли проигрывать, но я знаю, что болельщики "Эвертона" хотят победить "Ливерпуль". Нам не придется долго ждать — уже 5 января мы играем с ними".
"Когда я вчера гулял по городу, то встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы. Они выглядели обеспокоенными, потому что я много раз побеждал их", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.
24.12.2019 13:00
Просмотров: 548
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
карло молодец в этом плане. пока он единственный кому это удалось сделать
автобус или троллейбус дело пятое, и даже забитый с нарушением гол потом никому не будет интересен.
однако шансов у него немного. клопп сильнее как тренер, и состав в три раза мощнее
(ответить)
"Когда я вчера гулял по городу, то встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы. Они выглядели обеспокоенными, потому что я много раз побеждал их"
Источник: http://fapl.ru/posts/75559/
Ой да ладно, испуганы, обеспокоены ))) Едешь на Энфилд, с Эвертоном... Испуган должен быть ты и твоя новая команда, посмотри статистику личных встреч на Энфилде
(ответить)
встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы
Источник: http://fapl.ru/posts/75559/?c=1
ах ах ах
(ответить)
Нашли друг-друга - у Эве нет задач кроме как обыграть Ливерпуль, а Карло, по большому счету в последние годы ничего больше и не умеет)
Так что на поле ирисок будет не автобус по типу Наполи, а бронетранспортёр.
(ответить)
Время покажет...
(ответить)
Зеропуки любят начинать год с всосов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий