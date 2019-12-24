Анчелотти хочет снова победить "Ливерпуль"

Карло Анчелотти Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что он будет рад снова огорчить "Ливерпуль".

В период работы Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Анчелотти со своими предыдущими командами шесть раз противостоял "красным" в Лиге Чемпионов, одержав три победы и добыв одну ничью.

"Наполи", откуда Анчелотти и пришел в "Эвертон", доставил массу проблем "Ливерпулю" в этом и прошлом розыгрышах Лиги Чемпионов.

Уже 5 января Карло проведет свое первое мерсисайдское дерби, отправившись с "ирисками" на "Энфилд", и 60-летний итальянец уверен, что его там опасаются.

"Они ("Ливерпуль") не привыкли проигрывать, но я знаю, что болельщики "Эвертона" хотят победить "Ливерпуль". Нам не придется долго ждать — уже 5 января мы играем с ними".

"Когда я вчера гулял по городу, то встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы. Они выглядели обеспокоенными, потому что я много раз побеждал их", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.


Метки Анчелотти, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 13:00

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  1. superperez101 24.12.2019 13:26 # superperez101
    карло молодец в этом плане. пока он единственный кому это удалось сделать
    автобус или троллейбус дело пятое, и даже забитый с нарушением гол потом никому не будет интересен.

    однако шансов у него немного. клопп сильнее как тренер, и состав в три раза мощнее

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  2. masta 24.12.2019 13:15 # masta
    "Когда я вчера гулял по городу, то встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы. Они выглядели обеспокоенными, потому что я много раз побеждал их"

    Источник: http://fapl.ru/posts/75559/

    Ой да ладно, испуганы, обеспокоены ))) Едешь на Энфилд, с Эвертоном... Испуган должен быть ты и твоя новая команда, посмотри статистику личных встреч на Энфилде

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  3. meshuggah 24.12.2019 13:15 # meshuggah
    встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы

    Источник: http://fapl.ru/posts/75559/?c=1

    ах ах ах

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  4. lfcynwa 24.12.2019 13:11 # lfcynwa
    Нашли друг-друга - у Эве нет задач кроме как обыграть Ливерпуль, а Карло, по большому счету в последние годы ничего больше и не умеет)
    Так что на поле ирисок будет не автобус по типу Наполи, а бронетранспортёр.

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  5. liverpool-66 24.12.2019 13:07 # liverpool-66
    Время покажет...

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  6. ry-l 24.12.2019 13:05 # ry-l
    Зеропуки любят начинать год с всосов

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