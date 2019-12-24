Анчелотти хочет снова победить "Ливерпуль"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что он будет рад снова огорчить "Ливерпуль".

В период работы Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Анчелотти со своими предыдущими командами шесть раз противостоял "красным" в Лиге Чемпионов, одержав три победы и добыв одну ничью.



"Наполи", откуда Анчелотти и пришел в "Эвертон", доставил массу проблем "Ливерпулю" в этом и прошлом розыгрышах Лиги Чемпионов.



Уже 5 января Карло проведет свое первое мерсисайдское дерби, отправившись с "ирисками" на "Энфилд", и 60-летний итальянец уверен, что его там опасаются.



"Они ("Ливерпуль") не привыкли проигрывать, но я знаю, что болельщики "Эвертона" хотят победить "Ливерпуль". Нам не придется долго ждать — уже 5 января мы играем с ними".



"Когда я вчера гулял по городу, то встретил болельщиков "Ливерпуля", и я думаю, они были испуганы. Они выглядели обеспокоенными, потому что я много раз побеждал их", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.