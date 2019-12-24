Погба первым узнал о решении Лукаку уйти из "Юнайтед"

Поль Погба и Ромелу Лукаку Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что полузащитник Поль Погба был первым, кому он поведал о своем решении покинуть "Манчестер Юнайтед".

Отыграв за "красных дьяволов" два сезона, минувшим летом Лукаку перебрался в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов.

Ромелу вырвался из Манчестера только в августе, однако решение покинуть "Юнайтед" принял еще до окончания прошлого сезона — и его друг Погба, также помышляющий об отъезде с "Олд Траффорд", узнал об этом раньше всех.

"Я сказал ему, что с меня хватит", — поведал Лукаку New York Times.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 24.12.2019 13:23 # superperez101
    когда нет возможности похвастаться результатами, но хочется быть на страницах газет
    какой же он все-таки черт

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  2. masta 24.12.2019 13:20 # masta
    Че у него на голове?

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  3. tigerpool 24.12.2019 12:51 # tigerpool
    Он это дал один раз интервью по этому поводу и журналюга оттуда вырывают куски или в неделю два раза вспоминает о своем уходе в обязательном порядке? Уже как-то зб это история с его уходом.

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  4. superperez101 24.12.2019 12:11 # superperez101
    погба типа "лидер"

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  5. makeewadim 24.12.2019 12:08 # makeewadim
    типо чёрный, ну вы поняли..

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