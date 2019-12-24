Погба первым узнал о решении Лукаку уйти из "Юнайтед"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что полузащитник Поль Погба был первым, кому он поведал о своем решении покинуть "Манчестер Юнайтед".

Отыграв за "красных дьяволов" два сезона, минувшим летом Лукаку перебрался в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов.



Ромелу вырвался из Манчестера только в августе, однако решение покинуть "Юнайтед" принял еще до окончания прошлого сезона — и его друг Погба, также помышляющий об отъезде с "Олд Траффорд", узнал об этом раньше всех.



"Я сказал ему, что с меня хватит", — поведал Лукаку New York Times.