Погба первым узнал о решении Лукаку уйти из "Юнайтед"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что полузащитник Поль Погба был первым, кому он поведал о своем решении покинуть "Манчестер Юнайтед".
Отыграв за "красных дьяволов" два сезона, минувшим летом Лукаку перебрался в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов.
Ромелу вырвался из Манчестера только в августе, однако решение покинуть "Юнайтед" принял еще до окончания прошлого сезона — и его друг Погба, также помышляющий об отъезде с "Олд Траффорд", узнал об этом раньше всех.
"Я сказал ему, что с меня хватит", — поведал Лукаку New York Times.
24.12.2019 12:00
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когда нет возможности похвастаться результатами, но хочется быть на страницах газет
какой же он все-таки черт
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Че у него на голове?
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Он это дал один раз интервью по этому поводу и журналюга оттуда вырывают куски или в неделю два раза вспоминает о своем уходе в обязательном порядке? Уже как-то зб это история с его уходом.
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погба типа "лидер"
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типо чёрный, ну вы поняли..
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