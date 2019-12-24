Моуриньо — Рюдигеру: "Поднимайся и играй"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что внимание публики должно быть обращено не на его нападающего Сон Хен Мина, а на защитника "Челси" Антонио Рюдигера после воскресного матча Премьер-Лиги.
Во втором тайме воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" Сон получил красную карточку за то, что отмахнулся ногой от Рюдигера, лежа на газоне.
После матча Моуриньо пошутил, что Рюдигер "сломал ребра". По словам Жозе, он сделал это намеренно, чтобы сместить акцент с безобидного поступка Сона на симуляцию Антонио.
"Надеюсь, Премьер-Лига — это до сих пор Премьер-Лига и всегда ей будет, а потому фокус должен быть на Антонио Рюдигере, а не на Соне".
"Я говорю не про инцидент с расизмом — то другая история. Я говорю про этот инцидент, с красной карточкой".
"Я люблю, что в Премьер-Лиге нет места тому, что сделал Рюдигер. Приятель, поднимайся и играй. Это Премьер-Лига".
"В некоторых странах — особенно сейчас в Латинской Америке, Португалии, Испании и Италии — подобное имеет место, это часть культуры, но никак не в Премьер-Лиге. Его реакция не заслуживала внимания, а мы пытаемся использовать это как повод, чтобы наказать другого игрока".
"Именно поэтому я пытался пошутить насчет ребер. Да ладно, вы правда думаете, Рюдигер не сыграет следующий матч, думаете, он травмирован? Думаю, сыграет".
"И мы говорим про Сона, но не говорим про него", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
24.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
Рюдигер не сделал ничего сверхъестественного и вопиющего. Тренд на подобный бабизм идет от латиноамериканских актрисулек. А федерации в свою очередь это никак не пресекают. Если хотя бы начали чекать на варе эпизоды и активнее карать желтыми все эти мучения от микро касаний, то можно было бы о чем то говорить. Кстати красная Сона заслуженная, ибо нехер бомбить как фаплопогорелец.
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на самом деле все верно, в апл не нужно изображать муки, которых нет, чтобы не скатиться на уровень всяких крысиных ла лиг.
рюдигеру вполне можно было обратить внимание судьи на этот эпизод, а не валяться, тем более сейчас есть вар и в любом случае данный момент бы рассмотрели
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Еще толком не успел вернуться, как уже зае6ал
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Рюдигер изобразил боль, а потом побежал, как ни в чем не бывало. Ну и кто тут симулянт? Моуриньо-топ или Соналду?
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Зашкварился он в пенсостане и походу вас зашкварил
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Придурок блеать. Не научился таки достойно проигрывать. Нытик ё6аный, надо было ему в гейклуб аснл идти. Всё равно уже зашкварился.
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Моуриньо — Гомешу: "Поднимайся и играй"
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Моур дипломат)) Так выкрутить.. верно завернуть)
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