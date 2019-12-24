Роджерс: "Ливерпуль" и "Сити" — эталонный уровень для нас"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс признал, что его команда пока не дотягивает до уровня "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Несмотря на то, что в данный момент "Лестер" остается главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", в минувший уикенд "Сити" убедительно доказал свое превосходство над "лисами", одержав победу 3:1.



На Boxing Day подопечных Роджерса ожидает еще один тяжелейший матч — дома против "Ливерпуля", и Брендан чувствует, что "Лестеру" еще нужно много работать, чтобы тягаться с такого рода соперниками на постоянной основе.



"Это будет очередной сложный матч для нас, уже долгое время они остаются одной из самых стабильных команд на этом уровне. Мы хотим показать свою истинную игру, этот матч будет хорошим мерилом и испытанием для нас".



"Нам нужно сыграть в свой самый лучший футбол. Мы надеемся на поддержку своих болельщиков и должны использовать свои моменты, когда нам таковые предоставятся в матче".



"Я отлично понимаю, где мы находимся, каков наш уровень и в чем мы должны прибавить. Команды вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" являются эталоном для нас на этом уровне, и нам нужно постоянно сражаться, чтобы приблизиться к этому уровню".



"Чтобы у нас были шансы победить их, мы должны сыграть в свой самый лучший футбол, но будьте уверены, мои игроки пока что великолепны в этом сезоне".



"Мы вторые и вышли в полуфинал Кубка Лиги. Мы показали, на что способны в своем лучшем состоянии, и нам нужно делать это всегда", — цитирует Роджерса Sky Sports.