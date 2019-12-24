Иско предложен "Челси"

"Реал" предложил "Челси" приобрести плеймейкера Иско в январе за 44 миллиона фунтов.

По информации Daily Mirror, клуб с "Сантьяго Бернабеу" хочет высвободить средства и место для того, чтобы в следующем месяце пригласить Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".



Одним из игроков, которых "Реал" готов отпустить, является Иско. В этом сезоне 27-летний испанец не имеет твердого места в основе команды Зинедина Зидана, не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи в рамках Ла Лиги.



Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намекал, что будет покупать в январе, причем покупать — игроков атакующего плана, и теперь "Реал" ждет, воспользуются ли "синие" предложенной возможностью.



В прошлом определенный интерес к Иско также проявлял "Манчестер Сити", однако наставник "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе.



Добавим, среди прочих трансферных целей "Челси" на январь ранее назывались Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг".