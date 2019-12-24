Иско предложен "Челси"

Иско "Реал" предложил "Челси" приобрести плеймейкера Иско в январе за 44 миллиона фунтов.

По информации Daily Mirror, клуб с "Сантьяго Бернабеу" хочет высвободить средства и место для того, чтобы в следующем месяце пригласить Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Одним из игроков, которых "Реал" готов отпустить, является Иско. В этом сезоне 27-летний испанец не имеет твердого места в основе команды Зинедина Зидана, не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи в рамках Ла Лиги.

Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намекал, что будет покупать в январе, причем покупать — игроков атакующего плана, и теперь "Реал" ждет, воспользуются ли "синие" предложенной возможностью.

В прошлом определенный интерес к Иско также проявлял "Манчестер Сити", однако наставник "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе.

Добавим, среди прочих трансферных целей "Челси" на январь ранее назывались Уилфрид Заха из "Кристал Пэлас", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Тимо Вернер из "РБ Лейпциг".


Метки Иско, Реал, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 09:00

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  1. makeewadim 24.12.2019 09:34 # makeewadim
    Если они ищут (якобы)деньги на эриксена.. почему бы не совершить обмен

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  2. liverfun 24.12.2019 09:24 # liverfun
    топчик, но сгнил в ссаном реале, надо было оттуда уходить еще 2-3 года назад

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  3. ry-l 24.12.2019 09:10 # ry-l
    Шикарный игрок за копейки

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  4. cfc-chelsea-cfc 24.12.2019 09:03 # cfc-chelsea-cfc
    Хороший вариант, только куда его? На фланг не резон ставить, там Санчо надвигается

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