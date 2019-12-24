Гвардиола: "Я должен заслужить новый контракт"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не может просто взять и подписать новый контракт — он должен заслужить его.

В данный момент от действующего контракта Гвардиолы остается 18 месяцев, и каталонский специалист уверяет, что намерен отработать свой договор, несмотря на слухи о его досрочном уходе в конце сезона.

Но что касается новой сделки, то Гвардиола чувствует, что время для этого еще не настало.

"В конце сезона будет уже четыре года, что я здесь нахожусь, а в конце следующего — пять, потому что я хочу остаться до тех пор".

"Так что это большой срок. Посмотрите, что происходит: клубы увольняют своих тренеров неделя за неделей. Я отвечал уже много раз. Мне невероятно хорошо здесь".

"Чтобы подписать новый контракт, я должен посмотреть, как у нас получается и заслуживаю ли я его. В последние годы уровень значительно вырос, ожидания стали выше, поэтому мы должны посмотреть, сможем ли мы соответствовать этому".

"Это не только мое решение, но и клуба. Теперь мы немного переведем дух с семьями и будем готовиться к "Вулверхэмптону", а затем у нас будет время подумать о будущем", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2019 08:00

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  1. tyhonovecky 24.12.2019 09:34 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. lomka 24.12.2019 08:52 # lomka
    Для начала надо Зидана поставить раком. Зидан не Фигу, может и в грудину прописать.

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  3. pistolero-lfc 24.12.2019 08:06 # pistolero-lfc
    Убогие Пепоненавистники, сбросьте себя с дивититашки

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  4. alexomck 24.12.2019 08:05 # alexomck
    Пеп опять с мужиками жарится будет, вестимо.

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