Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" указал на дверь Маркосу Рохо и Неманье Матичу. "Арсенал" готовит предложение по Уилфриду Ндиди. "Реал" ищет 50 миллионов фунтов на Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Дортмундская "Боруссия" исключает продажу вингера Джейдона Санчо в январе. (Bild)



"Атлетико" заинтересован в полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Неманье Матиче. (Sky Sports)



"Юнайтед" сообщил Матичу и защитнику Маркосу Рохо, что те вольны уйти из клуба в следующем месяце. (Daily Star)



Юниоры "Юнайтед" Анхель Гомес и Тахит Чонг готовы покинуть клуб в конце сезона. (The Telegraph)



"Арсенал" готов предложить 40 миллионов фунтов плюс Гранита Джаку за полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди. (Leicestershire Live)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака согласовал условия личного контракта с "Гертой". (Fussball Transfers)



"Реал" пытается избавиться от ряда игроков, чтобы купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена за 50 млн. фунтов в январе. (Daily Express)



"Тоттенхэму" придется выложить более 50 млн. фунтов, чтобы переманить защитника "Вест Хэма" Иссу Диопа. (Daily Express)



"Тоттенхэму" нужен 20-летний полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре. (L'Equipe)



"Милан" установил цену в 26 млн. фунтов за полузащитника Франка Кесси, который интересен "Вулверхэмптону". (Calciomercato)



Защитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Иган попал в число трансферных целей "Эвертона" на январь. Daily Mirror)



"Лестер" может купить защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. (Leicester Mercury)



"Дерби" хочет арендовать защитника "Лестера" Филип Бенковича на вторую половину сезона. (The Telegraph)



Другое



Подыскивая нового главного тренера, "Арсенал" не контактировал с Патриком Виейра. (Daily Mirror)



Нападающий Энди Кэрролл близок к новому однолетнему контракту с "Ньюкаслом". (Daily Star)



Юниор "Арсенала" Букайо Сако пока не решил, с какой сборной он хочет связать свою международную карьеру — Нигерией или Англией. (BBC)



FA устанавливает на "Уэмбли" видеокамеры высокого разрешения, чтобы следить за поведением болельщиков во время матчей Евро-2020. (The Telegraph)



Полузащитник "Челси" Итан Ампаду, выступающий за "РБ Лейпциг" на правах аренды, сбрил свои дредды. (The Sun)