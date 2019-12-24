Средняя годовая зарплата в Премьер-Лиге превысила 3 млн. фунтов

Впервые в истории средняя зарплата игрока Премьер-Лиги превысила 3 миллиона фунтов в год.

Таким образом, футболисты, выступающие за клубы высшего английского дивизиона, в среднем получают 61,024 фунта в неделю — за два года этот показатель вырос более чем на 10 тыс. фунтов.



Исследование Global Sports Salary также обнаружило, что самым щедрым клубом в отношении своих игроков первой команды является "Манчестер Сити", где средняя зарплата составляет 134 тыс. фунтов в неделю (6.98 млн. фунтов в год).



Из числа футбольных клубов мира средняя зарплата выше, чем в "Сити", только в "Барселоне", "Реале", "Ювентусе" и ПСЖ.



Если говорить о клубах Премьер-Лиги, то в топ-7 по средней зарплате, помимо "Сити", также вошли "Манчестер Юнайтед" (6.1 млн. фунтов в год), "Ливерпуль" (5.5), "Арсенал" (4.8), "Челси" (4.8), "Эвертон" (4.1) и "Тоттенхэм" (4.0).