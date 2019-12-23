Робертсон жаждет продлить трофейную серию "Ливерпуля" в 2020 году
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда жаждет продлить свою трофейную серию после Нового года.
Уходящий 2019 год сложился крайне успешно для "красных", которые выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Да, "Ливерпуль" уступил "Манчестер Сити" титул Премьер-Лиги, однако Робертсон надеется наверстать это в 2020.
"У нас три трофея в 2019. В этом календарном году мы выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок, а теперь это. Любой год будет особенным, когда ты выигрываешь три трофея, а наши трофеи действительно большие".
"Победа в Лиге Чемпионов стала абсолютно огромным достижением для нас. Суперкубок и клубный Чемпионат Мира — это тоже огромный успех. Мы в восторге, но хотим продлить эту серию на 2020 год. Надеюсь, там мы еще пару раз поднимем трофеи над своей головой", — цитирует Робертсона The Guardian.
23.12.2019 23:00
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Последние комментарии:
ТРОФИ МАШИН
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6ля, кто это вообще?
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Какая трофейная серия, додич? Даже кризисный Сити выиграл в 2019 году на 1 трофей больше чем ваш "крайне успешный" ЛФК, лол.
АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии - 4 трофея у Сити в 2019.
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пилите АПЛ. И можно закрывать этот сает
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