"Тоттенхэм" пока не понял, кто оскорбил Рюдигера

"Тоттенхэм" пока не смог установить личности фанатов, оскорбивших на расовой почве защитника "Челси" Антонио Рюдигера, зато по наводке "шпор" был арестован болельщик "синих", который оскорбил Сон Хен Мина.

После победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" со счетом 0:2 Рюдигер пожаловался, что слышал издаваемые болельщиками "Тоттенхэма" звуки обезьяны в свой адрес во время игры — поклонники домашней команды посчитали темнокожего немца виноватым в удалении Сона.



Однако, изучив многие часы записей с камер видеонаблюдения, "Тоттенхэм" пока не смог найти однозначно виноватых в оскорблении Рюдигера.



"Мы привлекли к процессу специалистов, читающих по губам, а также связались с "Челси", чтобы получить дополнительную информацию от их игроков. Полиция будет изучать доказательства вместе с нами".



"Этот клуб гордится той работой, которую мы проделали в прошлом по борьбе с расизмом, и мы останемся верны своим принципам во время расследования".



"Однако мы должны заметить, что в данный момент наши находки неубедительны, поэтому мы бы хотели повременить с выводами, пока не будут установлены факты", — гласит заявление "Тоттенхэма".



Зато, сообщает Sky Sports, "шпоры" сдали полиции фаната "Челси", который выкрикнул с трибун расисткое оскорбление в адрес Сона. Сам южнокореец ничего не знал об этом инциденте.