Чемберс: "Арсеналу" нужно вернуть свою индивидуальность"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс считает, что приоритетная задача Микеля Артеты — восстановить индивидуальность "канониров".

При Унаи Эмери, предшественнике Артеты на посту главного тренера "Арсенала", лондонцы утратили свой фирменный стиль, ради которого болельщики порой были готовы простить провалы в результатах. Однако Чемберсу кажется, что Микель сможет это исправить.



"Нам просто нужно вернуть свою индивидуальность. Я знаю, что он хочет этого. Это потребует времени, но я знаю, что ему по силам заставить нас играть так, как надо".



"Все мы в восхищении от того, что будем работать с ним. Восхищение — это главное ощущение внутри нашего коллектива".



"Он (Артета) спустился и произнес несколько слов до матча (с "Эвертоном", 0:0). Все мы показали хороший дух. Он сказал, что мы показали игру, которую он хотел от нас. Перед матчем он просил нам быть смелыми, брать ответственность на себя и работать друг за друга. Мы выполнили это на поле".



"После матча он сказал, что это хорошее начало и что нам нужно поработать над некоторыми вещами. Он был горд тем, как упорно мы трудились", — цитирует Чемберса Sky Sports.