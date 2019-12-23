Гвардиола поддержит своих игроков, если те уйдут с поля в случае расизма

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что поддержит своих игроков, если те решат уйти с поля в случае проявлений расизма, но вместе с тем считает, что полностью решить эту проблему в футболе едва ли возможно.

Воскресный матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" был омрачен расистским поведением болельщиков домашней команды, которые продолжали оскорблять защитника Антонио Рюдигера, несмотря на три прозвучавших по стадиону предупреждения.



После этого инцидента вновь заговорили, что игрокам, возможно, стоит прекращать матч и уходить с поля, и Гвардиола готов поддержать своих подопечных, если те решат отреагировать таким образом на расизм.



"Я поддерживаю эту инициативу. С расизмом нужно бороться на ежедневной основе. Один клуб или одно какое-то действие не изменят ситуацию — нужно совершить много действий".



"Мы должны бороться с этим каждый день, в школах и семьях, чтобы воспитать следующее поколение. Эта проблема имеет место десятилетия, столетия. Сейчас она заметнее, потому что близко освещаются через медиа".



"Это происходит уже очень давно. Нужно сражаться, обучать маленьких детей в школах и быть строгими, чтобы подобного больше не происходило".



"Я не думаю, что расизм можно полностью победить. Нам нужно много времени", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.