Юнгберг будет ассистировать Артете

Фредди Юнгберг, не сумевший себя проявить в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Арсенала", получил место в штабе Микеля Артеты.

Напомним, Юнгберг подхватил первую команду "канониров" после увольнения в ноябре Унаи Эмери, ассистентом которого он стал только минувшим летом.



При Фредди игра и результаты "Арсенала" только ухудшились. 42-летний швед не смог встряхнуть команду и выиграл лишь один из шести своих матчей.



После 0:0 с "Эвертоном" в субботу Юнгберг заявил, что его будущее в "Арсенале", за который он выступал как игрок с 1998 по 2007 год, зависит от разговоры с Артетой, и новый рулевой лондонцев решил, что помощь Фредди ему не помешает.



"Я поговорил с Фредди после матча (с "Эвертоном"). Я рассказал ему о своих идеях и людях, которых хочу привлечь в свой штаб. А также об их ролях и обязанностях".



"Я хотел узнать, что он чувствует. Я хотел узнать его мысли и ожидания. Мы поговорили и приняли решение, что лучше всего для него будет остаться с нами".



"Думаю, он знает игроков, он знает ситуацию, он знает клуб, а также он обладает познаниями в игре, и это поможет нам стать лучше", — цитирует Артету BBC.