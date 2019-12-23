"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона против "Челси"
"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление своего нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.
Напомним, Сон был удален на 62-й минуте проигранного "шпорами" матча со счетом 0:2. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и решил, что попытка лежащего на газоне южнокорейца отмахнуться ногой от защитника "синих" Антонио Рюдигера заслуживает прямой красной карточки.
После игры главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с решением Тэйлора, а также обвинил Рюдигера, что тот повел себя излишне картинно, изобразив боль, словно сломал ребра.
А сегодня, сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" выразил свой протест, обратившись к FA с апелляцией. Если Ассоциация признает решение Тэйлора правильным, Сон в качестве дисквалификации пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".
Добавим, что лишь в прошлом месяце "шпорам" удалось оспорить удаление Сона против "Эвертона". Тогда фол 27-летнего южнокорейца привел к тяжелейшей травме Андре Гомеша.
23.12.2019 17:00
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Последние комментарии:
ну чисто же неспортивное поведение, типичная красная и пофиг насколько рюдигер наиграл на оскар.
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Сон еблан,чистая красная была!
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куй отменять, надо уже по совокупности приступов психоза 3 матча бана влепить желторотому.
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Всё по делу. А за апеляцию ещё красным шершавым проведут
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А каким хорошеньким прикидывался
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Это они зря, могут ужесточить наказание
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Тейлор известный мудак, там и пенальти левейший
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не отменят.
неспортивное поведение было, а нанес травму или нет - это дело десятое
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много корейца и его приключений пора наказывать уже
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Да какая разница уже.. зачем было брыкаться??? Тихо это было или в понарошку - не важно! Газнул клюшкой.. получи по щам
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Они дибилы? Всегда за такое кк давали.
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Виновен! Расстрелять!
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Не отменят.
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Невиновен.
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