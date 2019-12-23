"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона против "Челси"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление своего нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.

Напомним, Сон был удален на 62-й минуте проигранного "шпорами" матча со счетом 0:2. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и решил, что попытка лежащего на газоне южнокорейца отмахнуться ногой от защитника "синих" Антонио Рюдигера заслуживает прямой красной карточки.

После игры главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с решением Тэйлора, а также обвинил Рюдигера, что тот повел себя излишне картинно, изобразив боль, словно сломал ребра.

А сегодня, сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" выразил свой протест, обратившись к FA с апелляцией. Если Ассоциация признает решение Тэйлора правильным, Сон в качестве дисквалификации пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".

Добавим, что лишь в прошлом месяце "шпорам" удалось оспорить удаление Сона против "Эвертона". Тогда фол 27-летнего южнокорейца привел к тяжелейшей травме Андре Гомеша.


Метки FA, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 23.12.2019 17:39 # van-der-slav
    ну чисто же неспортивное поведение, типичная красная и пофиг насколько рюдигер наиграл на оскар.

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  2. liverpool1892est 23.12.2019 17:38 # liverpool1892est
    Сон еблан,чистая красная была!

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  3. mata05 23.12.2019 17:38 # mata05
    куй отменять, надо уже по совокупности приступов психоза 3 матча бана влепить желторотому.

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  4. mrjingles 23.12.2019 17:35 # mrjingles
    Всё по делу. А за апеляцию ещё красным шершавым проведут

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  5. chebrec 23.12.2019 17:31 # chebrec
    А каким хорошеньким прикидывался

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  6. vyrentz 23.12.2019 17:25 # vyrentz
    Это они зря, могут ужесточить наказание

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  7. vals1702 23.12.2019 17:24 # vals1702
    Тейлор известный мудак, там и пенальти левейший

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  8. slavik92 23.12.2019 17:21 # slavik92
    не отменят.
    неспортивное поведение было, а нанес травму или нет - это дело десятое

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  9. manutd-20champ 23.12.2019 17:19 # manutd-20champ
    много корейца и его приключений пора наказывать уже

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  10. makeewadim 23.12.2019 17:14 # makeewadim
    Да какая разница уже.. зачем было брыкаться??? Тихо это было или в понарошку - не важно! Газнул клюшкой.. получи по щам

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  11. flamic 23.12.2019 17:12 # flamic
    Они дибилы? Всегда за такое кк давали.

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  12. pistolero-lfc 23.12.2019 17:10 # pistolero-lfc
    Виновен! Расстрелять!

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  13. role-playin 23.12.2019 17:06 # role-playin
    Не отменят.

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  14. mr-s1n1st3r 23.12.2019 17:01 # mr-s1n1st3r
    Невиновен.

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