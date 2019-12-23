"Тоттенхэм" подал апелляцию на красную карточку Сона против "Челси"

"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление своего нападающего Сон Хен Мина в матче Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.

Напомним, Сон был удален на 62-й минуте проигранного "шпорами" матча со счетом 0:2. Рефери Энтони Тэйлор обратился к VAR и решил, что попытка лежащего на газоне южнокорейца отмахнуться ногой от защитника "синих" Антонио Рюдигера заслуживает прямой красной карточки.



После игры главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с решением Тэйлора, а также обвинил Рюдигера, что тот повел себя излишне картинно, изобразив боль, словно сломал ребра.



А сегодня, сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" выразил свой протест, обратившись к FA с апелляцией. Если Ассоциация признает решение Тэйлора правильным, Сон в качестве дисквалификации пропустит матчи против "Брайтона", "Норвича" и "Саутгемптона".



Добавим, что лишь в прошлом месяце "шпорам" удалось оспорить удаление Сона против "Эвертона". Тогда фол 27-летнего южнокорейца привел к тяжелейшей травме Андре Гомеша.