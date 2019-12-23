Шоу: "Де Хеа совершенно невозможно ни в чем винить"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что нельзя критиковать Давида Де Хеа после грубейшего ляпа испанского голкипера в матче против "Уотфорда".
Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение в гостях у последней команды Премьер-Лиги со счетом 2:0, причем Де Хеа стал прямым виновником первого гола, пропустив мяч между рук.
Шоу уверен, что этот инцидент не надломит самого высокооплачиваемого голкипера в мире. Люк не может предъявить претензии Давиду, объясняя это предыдущими достижениями своего партнера по "Юнайтед".
"Конечно, это был чудной гол. Давид спасал нас так много раз в столь разных матчах на протяжении всего времени, что он здесь выступает. Его совершенно невозможно ни в чем винить".
"Он голкипер мирового уровня, и я уверен, он возьмет себя в руки. Уверен, все парни поддержат его. Давид есть Давид. Он всегда счастлив, и я надеюсь он останется счастлив и сосредоточен к матчу на Boxing Day", — сообщил Шоу MUTV.
23.12.2019 16:00
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Когда говорят, что "Де Хея лючий"
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По-моему, у него на ЧМ как не пошло, так и продолжается, и после контракта лишь хуже стало. Че-то с психологией, играть-то, мы все знаем, как он может. Тяжела в этом плане доля киперов, 6 ошибок за сезон и ты гавно.
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было время тащил в одиночку.
сдувается испашка.
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Это как Акинфейлов священная корова. Если команда выигрывает, то это целиком и полностью его заслуга. Если он пускает бабочки, то это защита виновата.
Точно также и с месси. Если бчк выигрывает, то это месси крут. А если въё6ывают, то виноваты все кроме него.
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Самый переоцененный кипер за всю историю футбола, успех которого во многом держался на самом ротаторном ротаторе за всю историю футбола - гнойной алкаше сралексе.
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