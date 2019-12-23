Шоу: "Де Хеа совершенно невозможно ни в чем винить"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что нельзя критиковать Давида Де Хеа после грубейшего ляпа испанского голкипера в матче против "Уотфорда".

Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение в гостях у последней команды Премьер-Лиги со счетом 2:0, причем Де Хеа стал прямым виновником первого гола, пропустив мяч между рук.



Шоу уверен, что этот инцидент не надломит самого высокооплачиваемого голкипера в мире. Люк не может предъявить претензии Давиду, объясняя это предыдущими достижениями своего партнера по "Юнайтед".



"Конечно, это был чудной гол. Давид спасал нас так много раз в столь разных матчах на протяжении всего времени, что он здесь выступает. Его совершенно невозможно ни в чем винить".



"Он голкипер мирового уровня, и я уверен, он возьмет себя в руки. Уверен, все парни поддержат его. Давид есть Давид. Он всегда счастлив, и я надеюсь он останется счастлив и сосредоточен к матчу на Boxing Day", — сообщил Шоу MUTV.