Шоу: "Де Хеа совершенно невозможно ни в чем винить"

Давид Де Хеа Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что нельзя критиковать Давида Де Хеа после грубейшего ляпа испанского голкипера в матче против "Уотфорда".

Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение в гостях у последней команды Премьер-Лиги со счетом 2:0, причем Де Хеа стал прямым виновником первого гола, пропустив мяч между рук.

Шоу уверен, что этот инцидент не надломит самого высокооплачиваемого голкипера в мире. Люк не может предъявить претензии Давиду, объясняя это предыдущими достижениями своего партнера по "Юнайтед".

"Конечно, это был чудной гол. Давид спасал нас так много раз в столь разных матчах на протяжении всего времени, что он здесь выступает. Его совершенно невозможно ни в чем винить".

"Он голкипер мирового уровня, и я уверен, он возьмет себя в руки. Уверен, все парни поддержат его. Давид есть Давид. Он всегда счастлив, и я надеюсь он останется счастлив и сосредоточен к матчу на Boxing Day", — сообщил Шоу MUTV.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 16:00

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  1. pistolero-lfc 23.12.2019 17:27 # pistolero-lfc
    Когда говорят, что "Де Хея лючий"

    https://sun3-13.userapi.com/c855624/v855624575/1a5837/QBzUAlrF5FE.jpg

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  2. vyrentz 23.12.2019 17:24 # vyrentz
    По-моему, у него на ЧМ как не пошло, так и продолжается, и после контракта лишь хуже стало. Че-то с психологией, играть-то, мы все знаем, как он может. Тяжела в этом плане доля киперов, 6 ошибок за сезон и ты гавно.

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  3. manutd-20champ 23.12.2019 17:14 # manutd-20champ
    было время тащил в одиночку.
    сдувается испашка.

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  4. chelsea88 23.12.2019 16:17 # chelsea88
    Это как Акинфейлов священная корова. Если команда выигрывает, то это целиком и полностью его заслуга. Если он пускает бабочки, то это защита виновата.
    Точно также и с месси. Если бчк выигрывает, то это месси крут. А если въё6ывают, то виноваты все кроме него.

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  5. stevens 23.12.2019 16:15 # stevens
    Самый переоцененный кипер за всю историю футбола, успех которого во многом держался на самом ротаторном ротаторе за всю историю футбола - гнойной алкаше сралексе.

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