Анчелотти объяснил, что его привлекло в "Эвертоне"

Карло Анчелотти объяснил, почему он согласился стать главным тренером "Эвертона".

В минувшую субботу Анчелотти с трибун "Гудисон Парк" наблюдал за безголевой ничьей "ирисок" против "Арсенал". К тому моменту уже было объявлено о назначение Карло, и эта новость стала сюрпризом для многих.



Однако 60-летний итальянец, прежде тренировавший "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Баварию" и "Наполи", уверен, что взялся за очень амбициозный проект.



"Что меня привлекло здесь? Традиции, история этого клуба".



"Это один из крупнейших клубов в Англии. Это правда, что я тренировал команды топ-уровня. В ПСЖ был действительно хороший проект, чьи амбиции меня по-настоящему привлекли. Здесь то же самое".



"Это неправда, что я тренировал только команды топ-уровня. Я начинал тренировать во втором дивизионе Италии, а затем я тренировал "Парму", которая не была командой топ-уровня. Здесь я обрел команду, у которой есть амбиции и идеи насчет достижения успеха".



"Вчера я посетил тренировочную базу, и она великолепна. А тот факт, что клуб хочет построить новый стадион, является прямым свидетельством того, что они жаждут успеха".



"На это потребуется время. Я не знаю, как много. Я был бы рад находиться здесь, когда откроется новый стадион. Это привлекло меня сюда".



"Если мы построим стадион в течение трех лет, это будет хорошо. В современном футболе стадион — это источник реального заработка".



"Эвертон" хочет прибавить, построить новый стадион и зарабатывать больше, чтобы стать одной из топ-команд Премьер-Лиги".



"Наша долгосрочная цель — был конкурентоспособными в верхней части Премьер-Лиги. Этому клубу нужно участвовать в Лиге Чемпионов. Мы будем туда стремиться", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.