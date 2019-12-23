Анчелотти объяснил, что его привлекло в "Эвертоне"

Карло Анчелотти Карло Анчелотти объяснил, почему он согласился стать главным тренером "Эвертона".

В минувшую субботу Анчелотти с трибун "Гудисон Парк" наблюдал за безголевой ничьей "ирисок" против "Арсенал". К тому моменту уже было объявлено о назначение Карло, и эта новость стала сюрпризом для многих.

Однако 60-летний итальянец, прежде тренировавший "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Баварию" и "Наполи", уверен, что взялся за очень амбициозный проект.

"Что меня привлекло здесь? Традиции, история этого клуба".

"Это один из крупнейших клубов в Англии. Это правда, что я тренировал команды топ-уровня. В ПСЖ был действительно хороший проект, чьи амбиции меня по-настоящему привлекли. Здесь то же самое".

"Это неправда, что я тренировал только команды топ-уровня. Я начинал тренировать во втором дивизионе Италии, а затем я тренировал "Парму", которая не была командой топ-уровня. Здесь я обрел команду, у которой есть амбиции и идеи насчет достижения успеха".

"Вчера я посетил тренировочную базу, и она великолепна. А тот факт, что клуб хочет построить новый стадион, является прямым свидетельством того, что они жаждут успеха".

"На это потребуется время. Я не знаю, как много. Я был бы рад находиться здесь, когда откроется новый стадион. Это привлекло меня сюда".

"Если мы построим стадион в течение трех лет, это будет хорошо. В современном футболе стадион — это источник реального заработка".

"Эвертон" хочет прибавить, построить новый стадион и зарабатывать больше, чтобы стать одной из топ-команд Премьер-Лиги".

"Наша долгосрочная цель — был конкурентоспособными в верхней части Премьер-Лиги. Этому клубу нужно участвовать в Лиге Чемпионов. Мы будем туда стремиться", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1173

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 23.12.2019 15:26 # fc-oil
    Деньги, чтож еще

    (ответить)

  2. liverfun 23.12.2019 15:20 # liverfun
    хорошая пенсия

    (ответить)

  3. electric 23.12.2019 15:15 # electric
    Эх. Станет жертвой 3го клуба Ливерпуля и серьёзно подпортит свою репутацию, принимая поражения от князей. RIP

    (ответить)

  4. empry 23.12.2019 15:09 # empry
    Пеллегрини уже показал, что может быть с бывшим тренером-чемпионом в команде с вечно перспективными и крепкими футболистами.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: