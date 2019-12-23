Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

Фрэнк Лэмпард бьет Жозе Моуриньо, "Манчестер Юнайтед" проигрывает последней команде дивизиона, "Манчестер Сити" возвращается в свою лучшую форму. Такие наблюдения мы могли сделать в 18-м туре Премьер-Лиги, который подарил и немало других интересных событий.





"Эвертон" и "Арсенал" играть не захотели



Редкий случай в футболе: за обеими командами, встречавшимися на поле, с трибуны следили их новые наставники. "Эвертон" и "Арсенал" назначили Карло Анчелотти и Микеля Артету незадолго до очного противостояния, и сам этот факт была куда интереснее происходившего на поле.



Матч на "Гудисон Парк" разочаровал. Это была худшая встреча тура и, возможно, одна из худших в нынешнем сезоне. Сложилось впечатление, будто "Эвертон" и "Арсенал" берут паузу и отбывают последний номер перед новым началом. "Ирисок" сам результат устраивает больше, пусть они и играли дома. Данкан Фергюсон со своей работой временного наставника справился лучше Фредди Юнгберга, не проиграв в основное время ни одного из четырех поединков. Встречались мерсисайдцы на этом отрезке только с ведущими клубами страны. У шведа одна победа в пяти играх, и новичок Артета следил за игрой более встревожено, чем опытный Анчелотти.



Альмирон, наконец, забивает



"Ньюкасл" Стива Брюса продолжает удивлять собственных болельщиков. Последнее домашнее поражение "сороки" потерпели еще в первом туре, и сейчас у них три победы в четырех матчах. После субботнего успеха в игре с "Кристал Пэлас" "Ньюкасл" поднялся в верхнюю часть таблицы. Команда идет на расстояние трех очков от пятой позиции.



В субботу также произошло то, чего в Ньюкасле ждали очень давно. Парагваец Мигель Альмирон завоевал признание еще прошлой зимой, но ему понадобился почти год, чтобы забить свой первый гол в футболке "сорок". Это, наконец, случилось в субботу, когда Альмирон воспользовался скидкой Энди Кэрролла и с близкой дистанции поразил ворота соперника. Вингер забил в своей 27-й игре за клуб, а Брюс выиграл уже седьмой матч — и это больше побед, чем имеют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".





Позади уже половина чемпионата, и результаты некоторых команд перестают выглядеть случайными. Некоторые традиционные гранды продолжают играть ниже своих стандартов, а "Шеффилд Юнайтед" все так же отказывается проигрывать на выезде и поднимается на пятую строчку в таблице.Очередной успех "клинков" случился на поле "Брайтона", не проигрывавшего в трех матчах. Пассивный комбинационный футбол команды Грэма Поттера ожидаемо не стал проблемой для "Шеффилд Юнайтед", сыгравшего "на ноль" и не давшего сопернику нанести ни одного удара в створ. Единственный точный удар с их стороны нанес Оли Макберни, в прошлом году выступавший за "Суонси" Поттера. 28 очков после 18 игр — можно смело предположить, что команда Уайлдера справится с основной задачей и останется в Премьер-Лиге.До конца года "клинкам" осталось провести один матч в гостях, но там беспроигрышная выездная серия рискует прерваться. "Шеффилд Юнайтед" отправляется в гости к "Манчестер Сити"."Вилла" в этом туре потерпела, возможное, ключевое поражение в сезоне. Слабости команды Дина Смита какое-то время выглядели поправимыми, но в субботу бирмингемцы заставили всерьез переживать болельщиков. После трех подряд поражений "Астон Вилла" принимала дома прямых конкурентов из зоны вылета и пропустил три мяча, лишь формально навязав борьбу в концовке.Это также большой успех для "Саутгемптона". Команда Ральфа Хазенюттля сыграла значительно лучше, чем неделю назад с "Вест Хэмом", а Данни Ингс добавил себе еще два мяча и вышел на второе место в списке бомбардиров. "Вилла" же выглядит слабо не только в обороне, но и во всех линиях: футбол команды лучшего всего назвать "безответственным". Бирмингемцы теперь в зоне вылета. Впереди у них матчи с "Норвичем" и "Уотфордом" — единственными командами, идущими ниже. Этот праздничный период может быть также определяющим и для Дина Смита.Пока "Ливерпуль" выступал в Катаре, его ближайшие (14 и 10 очков) преследовали играли между собой. "Манчестер Сити" принимал дома "Лестер" и воспользовался шансом сократить отставание от "лис" до одного очка, одержав убедительную победу над командой Брендана Роджерса.Несмотря на быстрый гол Джейми Варди, преимущество хозяев в этой встрече было очевидным. "Лестер" редко нес угрозу в контратакующей игре, и Роджерс был вынужден признать, что его команда пока не находится на уровне "горожан". Но поражение в очной игре сюрпризом быть не должно. "Лисы" поддерживают один темп с грандами не за счет очных встреч, а за счет стабильных результатов в "проходных" матчах. Если "Лестер" не растеряет этой способности, то финиширует в первой четверке так же убедительно, как и "Сити".Календарь сразу предложил новому тренеру "Уотфорда" серьезные испытания, но Найджел Пирсон оправдывает ожидания. "Ливерпулю" на выезде "шершни" дали бой, но уступили. Дома с "Манчестер Юнайтед" они взяли три очка — и абсолютно по делу. Это всего вторая победа "Уотфорда" в этом сезоне, и первая победа на "Викаридж Роуд". Дебют Пирсона перед своей публикой вышел превосходным.Интересно, что аутсайдеры при этом не решили вопрос плохой реализации моментов. Исмаила Сарр, по сути, снова не попал по мячу, когда открывал счет в матче — ему помог Давид Де Хеа. Второй гол хозяев был забит с пенальти Троем Дини. Пирсон надеется, что его игроки станут увереннее завершать атаки с игры.Сульшер будет надеяться, что его команда когда-нибудь научиться играть с аутсайдерами. МЮ предоставляет шанс всем нуждающимся: "Уотфорд" не побеждал два месяца до этого поединка, а "Борнмут" не побеждал два месяца после встречи с "Юнайтед" в начале ноября."Борнмут" на прошлой неделе победил "Челси", но лондонцы смогли вернуться к своей лучшей игре в лондонском дерби. "Тоттенхэм" имел возможность выйти на четвертое место, победив "синих" на своем поле, но шанса в игре команде Жозе Моуриньо даже не предоставили. "Шпоры" португальца регулярно побеждает середняков, но свой второй матч с прямым конкурентом они проигрывают — и снова безоговорочно.Удаление Сон Хен Мина во второй половине встречи урезало и без того скромные надежды хозяев спасти матч. Но "Челси" был острее с самого начала, и дубль Виллиана определил исход вечера еще до перерыва. Фрэнк Лэмпард одержал очень приятную победу над своим бывшим менеджером, да еще и в очень важный момент сезона. После четырех поражений в пяти матчах "Челси" рисковал выпасть из первой четверки, но вовремя укрепил свои позиции. Более того, это был первый успех "синих" в противостояниях с конкурентами. Моуриньо своей "большой победы" во главе "Тоттенхэма" придется подождать до следующего года.