Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

Фрэнк Лэмпард бьет Жозе Моуриньо, "Манчестер Юнайтед" проигрывает последней команде дивизиона, "Манчестер Сити" возвращается в свою лучшую форму. Такие наблюдения мы могли сделать в 18-м туре Премьер-Лиги, который подарил и немало других интересных событий.





"Эвертон" и "Арсенал" играть не захотели



Редкий случай в футболе: за обеими командами, встречавшимися на поле, с трибуны следили их новые наставники. "Эвертон" и "Арсенал" назначили Карло Анчелотти и Микеля Артету незадолго до очного противостояния, и сам этот факт была куда интереснее происходившего на поле.



Матч на "Гудисон Парк" разочаровал. Это была худшая встреча тура и, возможно, одна из худших в нынешнем сезоне. Сложилось впечатление, будто "Эвертон" и "Арсенал" берут паузу и отбывают последний номер перед новым началом. "Ирисок" сам результат устраивает больше, пусть они и играли дома. Данкан Фергюсон со своей работой временного наставника справился лучше Фредди Юнгберга, не проиграв в основное время ни одного из четырех поединков. Встречались мерсисайдцы на этом отрезке только с ведущими клубами страны. У шведа одна победа в пяти играх, и новичок Артета следил за игрой более встревожено, чем опытный Анчелотти.



Альмирон, наконец, забивает



"Ньюкасл" Стива Брюса продолжает удивлять собственных болельщиков. Последнее домашнее поражение "сороки" потерпели еще в первом туре, и сейчас у них три победы в четырех матчах. После субботнего успеха в игре с "Кристал Пэлас" "Ньюкасл" поднялся в верхнюю часть таблицы. Команда идет на расстояние трех очков от пятой позиции.



В субботу также произошло то, чего в Ньюкасле ждали очень давно. Парагваец Мигель Альмирон завоевал признание еще прошлой зимой, но ему понадобился почти год, чтобы забить свой первый гол в футболке "сорок". Это, наконец, случилось в субботу, когда Альмирон воспользовался скидкой Энди Кэрролла и с близкой дистанции поразил ворота соперника. Вингер забил в своей 27-й игре за клуб, а Брюс выиграл уже седьмой матч — и это больше побед, чем имеют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".





The passion.

The relief.

The euphoria.



#NUFC pic.twitter.com/zXNlcLvY2Y