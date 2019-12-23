Анчелотти: "Я позвоню Ибрагимовичу"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подтвердил, что двери его нового клуба открыты для нападающего Златана Ибрагимовича.

В данный момент 38-летний Ибрагимович доступен свободным агентом после расставания с "ЛА Гэлакси", а ранее Златана связывали с переходом в "Наполи", пока итальянский клуб не уволил Анчелотти.



Анчелотти и Ибрагимович прекрасно знакомы друг с другом по совместной работе в ПСЖ в сезоне 2012/13, и Карло не исключает, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" воссоединится с ним на "Гудисон Парк".



"Златан Ибрагимович — мой хороший друг. К счастью, мне довелось тренировать многих великолепных игроков. Ибрагимович завершил свой период в Соединенных Штатах, и я не знаю, каковы его идеи".



"Я должен позвонить ему — возможно, я позвоню. Если он хочет приехать в Ливерпуль и получить удовольствие, он может это сделать", — цитирует Анчелотти Sky Sports.