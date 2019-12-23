"Наполи" и "Рома" хотят Сеада Колашинаца
"Наполи" и "Рома" хотят заполучить левого защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца.
В этом сезоне Премьер-Лиги Колашинац сыграл 14 матчей, включая 10 появлений в стартовом составе. Однако перспективы Сеада при новом главном тренере Микеле Артете пока вызывают вопросы.
Как сообщает Sky Sports, "Наполи", тоже недавно сменивший главного тренера, пригласив Дженнаро Гаттузо на место уволенного Карло Анчелотти, хочет заполучить Колашинаца уже в следующем месяце.
А вот "Рома", которой нужен преемник 34-летнему Александру Коларову, готова повременить с приглашением 26-летнего боснийца до конца сезона.
Добавим, что в ближайшие три месяца Артета не сможет рассчитывать на Кирана Тирни, который перенес операцию на вывихнутом плече, поэтому уход Колашинаца в январе выглядит маловероятным.
23.12.2019 13:20
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Последние комментарии:
На повышение, однозначно
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пакуйте пока не поздно
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Абамеянг уходит
Джака уходит
Ляказетт уходит
Торрейро уходит
теперь и этот чудик собирается на выход
А играть то с кем?
норм так Арсенал разваливается на наших глазах
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