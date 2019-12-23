"Наполи" и "Рома" хотят Сеада Колашинаца

Сеад Колашинац "Наполи" и "Рома" хотят заполучить левого защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца.

В этом сезоне Премьер-Лиги Колашинац сыграл 14 матчей, включая 10 появлений в стартовом составе. Однако перспективы Сеада при новом главном тренере Микеле Артете пока вызывают вопросы.

Как сообщает Sky Sports, "Наполи", тоже недавно сменивший главного тренера, пригласив Дженнаро Гаттузо на место уволенного Карло Анчелотти, хочет заполучить Колашинаца уже в следующем месяце.

А вот "Рома", которой нужен преемник 34-летнему Александру Коларову, готова повременить с приглашением 26-летнего боснийца до конца сезона.

Добавим, что в ближайшие три месяца Артета не сможет рассчитывать на Кирана Тирни, который перенес операцию на вывихнутом плече, поэтому уход Колашинаца в январе выглядит маловероятным.


Метки Арсенал, Колашинац, Наполи, Рома

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 13:20

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  1. gucman 23.12.2019 14:05 # gucman
    На повышение, однозначно

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  2. wilegend 23.12.2019 14:01 # wilegend
    пакуйте пока не поздно

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  3. pistolero-lfc 23.12.2019 13:27 # pistolero-lfc
    Абамеянг уходит
    Джака уходит
    Ляказетт уходит
    Торрейро уходит
    теперь и этот чудик собирается на выход

    А играть то с кем?
    норм так Арсенал разваливается на наших глазах

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