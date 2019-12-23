"Арсенал" обратился насчет Дриса Мертенса

"Арсенал" сделал запрос насчет доступности нападающего "Наполи" Дриса Мертенса в январе.

Спад формы Пьер-Эмерика Обамеянга с Александром Лакасеттом, а такж зашедшие с ними в тупик переговоры о новых контрактах заставляют "канониров" искать новичка на острие атак.



Лишь накануне издание Sky Sports сообщило о том, что скауты "Арсенала" просматривают Кевина Фолланда из "Байера". Как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, еще одной целью для лондонского клуба на январь является Мертенс.



Дрис демонстрирует отличную форму в этом сезоне, забив девять голов и отдав три результативные передачи в Серии А и Лиге Чемпионов. Однако контракт Мертенса истекает в конце сезона, и "Наполи" не хочет содержать игрока, которому в мае исполнится 33.



Таким образом, "Наполи" может попытаться продать Мертенса в январе примерно за 10 миллионов фунтов. "Арсенал" уже обратился насчет бельгийца, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и дортмундской "Боруссии".