"Арсенал" обратился насчет Дриса Мертенса
"Арсенал" сделал запрос насчет доступности нападающего "Наполи" Дриса Мертенса в январе.
Спад формы Пьер-Эмерика Обамеянга с Александром Лакасеттом, а такж зашедшие с ними в тупик переговоры о новых контрактах заставляют "канониров" искать новичка на острие атак.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило о том, что скауты "Арсенала" просматривают Кевина Фолланда из "Байера". Как утверждает Daily Express в эксклюзивном материале, еще одной целью для лондонского клуба на январь является Мертенс.
Дрис демонстрирует отличную форму в этом сезоне, забив девять голов и отдав три результативные передачи в Серии А и Лиге Чемпионов. Однако контракт Мертенса истекает в конце сезона, и "Наполи" не хочет содержать игрока, которому в мае исполнится 33.
Таким образом, "Наполи" может попытаться продать Мертенса в январе примерно за 10 миллионов фунтов. "Арсенал" уже обратился насчет бельгийца, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и дортмундской "Боруссии".
23.12.2019 12:00
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У Арсенала губы не Дриснулись случайно?
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