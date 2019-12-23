"Манчестер Сити" пожаловался в Премьер-Лигу на расписание

"Манчестер Сити" направил жалобу в Премьер-Лигу по поводу неадекватного графика матчей около Рождества.

"Горожане" являются одним из пяти клубов, которым на текущей неделе предстоит сыграть в Премьер-Лиге два матча, между которыми будет менее 48 часов.



27 декабря подопечные Гвардиолы отправятся к "Вулверхэмптону", а 29 декабря примут на своем поле "Шеффилд Юнайтед". Между двумя этими матчами пройдет 46 часов и 15 минут.



Понимая, что этого времени совершенно не хватает на полноценное восстановление игроков, "Сити" решил выразить свой протест.



"Я написал письмо в Премьер-Лигу, чтобы сказать спасибо. После матча с "Вулверхэмптоном" мы собираемся поместить игроков в холодильник, чтобы быть готовыми к "Шеффилд Юнайтед", — цитирует Гвардиолу BBC.