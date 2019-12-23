"Манчестер Сити" пожаловался в Премьер-Лигу на расписание
"Манчестер Сити" направил жалобу в Премьер-Лигу по поводу неадекватного графика матчей около Рождества.
"Горожане" являются одним из пяти клубов, которым на текущей неделе предстоит сыграть в Премьер-Лиге два матча, между которыми будет менее 48 часов.
27 декабря подопечные Гвардиолы отправятся к "Вулверхэмптону", а 29 декабря примут на своем поле "Шеффилд Юнайтед". Между двумя этими матчами пройдет 46 часов и 15 минут.
Понимая, что этого времени совершенно не хватает на полноценное восстановление игроков, "Сити" решил выразить свой протест.
"Я написал письмо в Премьер-Лигу, чтобы сказать спасибо. После матча с "Вулверхэмптоном" мы собираемся поместить игроков в холодильник, чтобы быть готовыми к "Шеффилд Юнайтед", — цитирует Гвардиолу BBC.
23.12.2019 11:00
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Клопп ноет всю дорогу и Пепка решил не отставать.
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ливерпуль за сутки проводит 2 матча на разных континентах и ничего, а тут времени вагон
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КОРОЛЬ!!!
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Имея двух состава так ныть.
Это может быть он на публику говорит новый зщ не нужен. А хозяевам клуба каждый день мозги пудрит требуя зщ. Как женщины в гостях и дома разные бывают
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пиздуй уже в ювентус лысый пидар
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