"Манчестер Сити" пожаловался в Премьер-Лигу на расписание

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" направил жалобу в Премьер-Лигу по поводу неадекватного графика матчей около Рождества.

"Горожане" являются одним из пяти клубов, которым на текущей неделе предстоит сыграть в Премьер-Лиге два матча, между которыми будет менее 48 часов.

27 декабря подопечные Гвардиолы отправятся к "Вулверхэмптону", а 29 декабря примут на своем поле "Шеффилд Юнайтед". Между двумя этими матчами пройдет 46 часов и 15 минут.

Понимая, что этого времени совершенно не хватает на полноценное восстановление игроков, "Сити" решил выразить свой протест.

"Я написал письмо в Премьер-Лигу, чтобы сказать спасибо. После матча с "Вулверхэмптоном" мы собираемся поместить игроков в холодильник, чтобы быть готовыми к "Шеффилд Юнайтед", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 11:00

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  1. alexomck 23.12.2019 11:30 # alexomck
    Клопп ноет всю дорогу и Пепка решил не отставать.

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  2. liverfun 23.12.2019 11:27 # liverfun
    ливерпуль за сутки проводит 2 матча на разных континентах и ничего, а тут времени вагон

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  3. tyhonovecky 23.12.2019 11:25 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  4. chr1s8rown 23.12.2019 11:12 # chr1s8rown
    Имея двух состава так ныть.
    Это может быть он на публику говорит новый зщ не нужен. А хозяевам клуба каждый день мозги пудрит требуя зщ. Как женщины в гостях и дома разные бывают

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  5. blackdreamer 23.12.2019 11:06 # blackdreamer
    пиздуй уже в ювентус лысый пидар

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