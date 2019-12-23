"Эвертон" завершил разработку проекта нового стадиона
"Эвертон" представил окончательный проект своего нового 52-тысячного стадиона.
На протяжении последних месяцев мерсисайдский клуб проводил публичные слушания насчет арены, которую планируется построить в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля.
Учтя пожелания своих фанатов и местных жителей, "Эвертон" добился 98-процентной поддержки проекта, реализация которого обойдется примерно в полмиллиарда фунтов.
В понедельник утром "ириски" объявили, что уже сегодня представят подробную проектную документацию на рассмотрение городскому совету, который, как ожидает Liverpool Echo, вынесет свое решение в течение четырех ближайших месяцев.
| We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!— Everton (@Everton) December 23, 2019
A detailed planning application will be submitted today. #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr
23.12.2019 10:00
Просмотров: 284
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красивый современный стадион
Не то что Энфилд
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий