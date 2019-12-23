В "Ливерпуле" недовольны ФИФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и его игроки недовольны тем, что ФИФА не позволила им отпраздновать завоевание клубного Чемпионата Мира вместе со своими болельщиками.
В минувшую субботу "красные" одержали победу 1:0 над "Фламенго" благодаря единственному голу Роберто Фирмино и впервые в своей истории завоевали трофей клубного Чемпионата Мира.
Как сообщает The Telegraph, Клопп с игроками хотели поделиться своей радостью с 1,500 фанатами, которые совершили утомительную и дорогостоящую поездку в Катар, чтобы поддержать команду.
Однако в момент, когда Юрген и футболисты попытались приблизиться к угловой трибуне со своими фанатами, в дело вмешались представители ФИФА. Клоппа с игроками оттеснили вглубь поля, мотивируя это необходимостью соблюдать безопасность.
По информации издания, в "Ливерпуле" сочли подобное поведение официальных лиц "нелепым".
23.12.2019 09:00
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Варом довольны?:)
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В Фифа одни куколды работают
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Не дали князям порадовать болельщиков. Это аукнется фифашным проплаченным чинушам.
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На ЧМ ещё натерпятся много чего и болельщики, и команды.
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